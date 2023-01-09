Мессі зіграє проти Роналду: «Парі Сен-Жермен» анонсував цікавий поєдинок

За «Аль-Наср» проти клубу Мессі може зіграти нападник Кріштіану Роналду

«Парі Сен-Жермен» вилетить до столиці Катару, Доху, 17 січня, де потренується на одному зі стадіонів Чемпіонату світу 2022 року

Французький «Парі Сен-Жермен» представив розклад своїх зимових зборів, які традиційно пройдуть у Катарі та Саудівській Аравії. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті клубу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Парі Сен-Жермен» вилетить до столиці Катару, Доху, 17 січня, де потренується на одному зі стадіонів Чемпіонату світу 2022 року. Після цього французький гранд вирушить до Ер-Ріяду (Саудівська Аравія), де 19 січня проведе товариський матч із командою з найкращих гравців двох головних місцевих клубів: «Аль-Насра» та «Аль-Хіляля». Після гри «Парі Сен-Жермен» відлетить назад до Парижа.

Варто зазначити, що за «Аль-Наср» може зіграти нападник Кріштіану Роналду, який перейшов до саудівського клубу наприкінці грудня 2022 року. Матч із «Парі Сен-Жермен», за який виступає форвард Ліонель Мессі, може стати для португальця дебютним у новій команді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялось, що зарплата Роналду у п'ять разів більша, ніж у Мессі.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду переплутав континент, на якому продовжить свою футбольну кар'єру. Кріштіану Роналду заявив, що виступатиме у Південній Африці.