Зарплата Роналду у п'ять разів більша, ніж у Мессі

37–річний португалець заробляє фантастичні гроші в саудівському «Аль-Насрі»

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду є найоплачуванішим футболістом світу. Після того, як він підписав контракт із «Аль-Насром» (Саудівська Аравія), він гарантував собі $214 млн на рік. Про це повідомляє «Главком».

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Друге, третє та четверте місце дісталося представникам французького «Парі Сен-Жермен»: Кіліану Мбаппе, Ліонелю Мессі та Неймару відповідно. До речі, на п’ятому місці розташувався ексгравець іспанської «Барселони» Андрес Іньєста, який зараз виступає за «Віссел Кобе» (Японія).

Найбільш високооплачувані футболісти світу:

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1. Кріштіану Роналду («Аль-Наср») – $214 млн на рік;

2. Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен») – $63 млн на рік;

3. Ліонель Мессі («Парі Сен-Жермен») – $41 млн на рік;

4. Неймар («Парі Сен-Жермен») – $37 млн на рік;

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5. Андрес Іньєста («Віссел Кобе») – $31 млн на рік.

«Пишаюся, що прийняв це велике і важливе рішення», – 37-річний португальський форвард Кріштіану Роналду поділився емоціями від переходу до клубу «Аль-Наср» із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду переплутав континент, на якому продовжить свою футбольну кар'єру. Кріштіану Роналду заявив, що виступатиме у Південній Африці.