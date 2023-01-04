Переплутав континенти: зірковий Роналду зганьбився на пресконференції (відео)

Кріштіану Роналду відзначився курйозом вже на першій пресконференції в «Аль-Насрі»

Колишній нападник «Манчестер Юнайтед» переплутав континент, на якому продовжить свою футбольну кар'єру. Кріштіану Роналду заявив, що виступатиме у Південній Африці. Про це повідомляє «Главком».

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Португалець додав, що він не буде звертати увагу на коментарі інших, а буде просто виконувати свою роботу на полі.

«Для мене немає нічого страшного в тому, що моя кар'єра продовжиться у Південній Африці. Якщо чесно, мене не цікавить думка інших людей щодо цього»,– сказав Роналду.

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Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Також під час пресконференції Роналду постійно повторював, що він унікальний гравець, а його контракт із Аль-Насром теж є унікальним.

Кріштіану затримається у Саудівській Аравії на 2 роки та гратиме під улюбленим 7-м номером на спині, який відібрав у Джалоліддін Машаріпов, якого вже виставили на трансферний ринок. Все через португальця, який став 9-м легіонером у складі Аль-Насра.

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Раніше стало відомо, що Роналду підписав контракт із «Аль-Насром» терміном на 2,5 роки із зарплатою близько €200 млн за сезон. За саудівський клуб 37-річний футболіст виступатиме під сьомим номером. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про інтерес «Аль-Насра» до Луки Модріча з мадридського «Реала» та Серхіо Рамоса з «Парі Сен-Жермен».

Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Чистий прибуток складатиме $75 млн на рік. Однак роль посла, а також частка рекламних контрактів підніме зарплату португальця до $200 млн.

Нагадаємо, протягом кар'єри Роналду виступав за лісабонський «Спортінг», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» та туринський «Ювентус».

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1).