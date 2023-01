Переплутав континенти: зірковий Роналду зганьбився на пресконференції (відео)

Колишній нападник «Манчестер Юнайтед» переплутав континент, на якому продовжить свою футбольну кар'єру. Кріштіану Роналду заявив, що виступатиме у Південній Африці. Про це повідомляє «Главком».

Португалець додав, що він не буде звертати увагу на коментарі інших, а буде просто виконувати свою роботу на полі.

«Для мене немає нічого страшного в тому, що моя кар'єра продовжиться у Південній Африці. Якщо чесно, мене не цікавить думка інших людей щодо цього»,– сказав Роналду.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5