Працював із Мессі та Буффоном: до «Шахтаря» приєднався знаменитий фахівець

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Працював із Мессі та Буффоном: до «Шахтаря» приєднався знаменитий фахівець
Відомий реабілітолог лікуватиме «гірників»
фото: ФК «Шахтар»

Вітчизняний гранд запросив одного з провідних реабілітологів світу

Медичний штаб донецького «Шахтаря» підсилився фахівцем із фізичної терапії Андреєю Мілутіновічем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Бомбардир».

Балканець повернувся до України. Раніше він працював у харківському «Металісті». Туди до нього прилітали зірки світового футболу – італійський воротар Джанлуїджі Буффон і уругвайський форвард Луїс Суарес.

Також він ставив на ноги українців Андрія Ярмоленка та Марко Девіча. За його послугами зверталися навіть володарі «Золотого м'яча» – хорватський хавбек Лука Модріч і аргентинець Ліонель Мессі.

«Шахтар» відновить сезон матчем проти львівських «Карпат» 22 лютого. На зимову паузу «гірники» пішли співлідером Прем'єр-ліги (35 очок). Також підопічні Арди Турана продовжать змагатися за трофей Ліги конференцій.

Тим часом криворізький «Кривбас» призначив нового тренера-іноземця. Іспанський фахівець Домінго Марін став асистентом керманича команди Патріка ван Леувена. Раніше він працював на батьківщині, а також на Кіпрі, в Ізраїлі та Еквадорі.

Нагадаємо, «Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії. Вінгер Чебер Алькайн доневдавна виступав за «Ейбар» у Ла Лізі 2. За його плечима також поєдинки в Ла Лізі за «Алавес».

Теги: Ліонель Мессі Джанлуїджі Буффон НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Шахтар» реабілітація

