Мессі може повернутися до чемпіонату Аргентини в 2027 році

«Ньюеллс Олд Бойз» працює над поверненням Ліонеля Мессі

Віцепрезидент аргентинського «Ньюеллс Олд Бойз» Хуан Мануель Медіна розповів про плани клубу повернути Ліонеля Мессі в 2027 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TN.

Мессі виступав за «Ньюеллс Олд Бойз» із шести до 13-ти років, перш ніж приєднатися до академії «Барселони» влітку 2000 року. Легендарний гравець не представляв клуб із Росаріо на дорослому рівні, але забив 234 гола за його «молодіжки», а одна з трибун «Естадіо Марсело Б'єлса» носить ім'я 38-річного аргентинця.

«Ми працюємо над тим, щоб Лео грав за «Ньюеллс» у першій половині 2027 року. Це проєкт, що виходить за рамки «Ньюеллс». Це проєкт для міста Росаріо, нашої провінції і всього аргентинського футболу. Все залежить від того, що ми можемо запропонувати з точки зору інфраструктури й конкурентної спортивної програми», – зазначив Медіна.

Мессі нерідко згадував про прихильність до рідного для нього «Ньюеллс Олд Бойз». У 2017 році він висловив бажання одного дня повернутися до клубу.

Зараз легендарний нападник виступає за «Інтер» Маямі. У жовтні 2025 року Мессі підписав із клубом новий контракт, розрахований до кінця 2028-го.

