Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України

Дмитро Луцков
Дмитро Луцков
Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України
Педріньйо перебрався до України влітку 2021 року
джерело: офіційний сайт «Шахтаря»

Педріньйо не проти розглянути можливість представляти збірну України

Легіонер «Шахтаря» Педріньйо поділився, що ніхто зі збірної України не виходив із ним на контакт стосовно можливої натуралізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Flashscore.

Наприкінці січня 2026 року ESPN повідомив, що тренерський штаб збірної України зацікавлений у зміні Педріньйо футбольного громадянства. У нещодавньому інтерв'ю 27-річний бразилець прокоментував відповідні чутки.

«Якщо чесно, я дізнався про це з інтернету. Ніхто з тренерського штабу безпосередньо зі мною не говорив. Я чув про це через своїх агентів, але нічого офіційного не було. Я був здивований усіма цими новинами. Це залежить не тільки від мене, чинників багато. Я почекаю, щоб побачити, чи інтерес дійсно має місце, перш ніж ухвалити рішення. Чи погодився б представляти Україну? Я мав би подумати про те, що найкраще для моєї кар'єри й родини. Зіграти на чемпіонаті світу – це мрія. Я завжди мріяв представляти Бразилію, але я б сів із родиною й розглянув, чи буде це корисним для мого розвитку. Україна близька до кваліфікації на чемпіонат світу. Якщо це щось, що сприятиме моїй кар'єрі, я ретельно це обміркую. Але, звичайно, мрією мого дитинства завжди була збірна Бразилії», – зазначив Педріньйо.

На рахунку правого вінгера два гола й три асисти в 13-ти матчах за бразильську національну команду U-23, яку він представляв у 2019-2020 роках. У 25-ти поєдинках «Шахтаря» в сезоні-2025/26 Педріньйо відзначився шістьма результативними ударами й дев'ятьма гольовими передачами.

Нагадаємо, збірній України для виходу на Мундіаль необхідно подолати ще двох суперників. У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар»

