«Металіст 1925» підписав контракт з нападником збірної Косово

Батон Забергджа – гравець ФК «Металіст 1925»

У «Металісті 1925» Батон Забергджа буде виступати під 72 номером

ФК «Металіст 1925» уклав контракт з 24-річним нападником збірної Косово – Батоном Забергджею. Про це повідомляє «Главком».

Строк угоди на 3+1 роки.

Батон Забергджа народився в місті Вуштррія, в однойменному клубі «Вуштррія» і розпочав свій футбольних шлях. Після чого грав за клуби із батьківщини «Дреніца» та «Г'їлані». Влітку 2023-го року став гравцем албанського «Динамо Сіті», за який провів 83 матчі, у яких забив 23 голи та віддав 18 асистів. Переможець Кубка Албанії сезону 2024/2025 років та бронзовий призер місцевої першості.

У червні цього року дебютував за збірну Косово, вийшовши в стартовому складі на товариський матч проти Вірменії.

Основна позиція – нападник.

У «Металісті 1925» буде виступати під 72 номером.

Як повідомлялося, воротар «Флуміненсе» Фабіо став футболістом, який зіграв найбільшу кількістю офіційних матчів в історії.

44-річний Фабіо зіграв 1391 матч на професійному рівні і обійшов колишнього голкіпера збірної Англії Пітера Шилтона за кількістю офіційних ігор за кар'єру (1390).

Фабіо встановив рекорд у матчі з «Америкою де Калі» (2:0) у Південноамериканському кубку.

Бразильський воротар провів найбільшу кількість матчів за кар'єру в «Крузейро» – 976. Також він зіграв 235 матчів за «Флуміненсе», 150 – за «Васко да Гама» та 30 – за «Уніан Бандейранте».

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець»

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.

Новини

Баскетболіст збірної України Тиртишник продовжить грати в Італії
Баскетболіст збірної України Тиртишник продовжить грати в Італії
Збірна України з боксу U-23 здобула 11 нагород на турнірі у Боснії і Герцеговині
Збірна України з боксу U-23 здобула 11 нагород на турнірі у Боснії і Герцеговині
«Металіст 1925» підписав контракт з нападником збірної Косово
«Металіст 1925» підписав контракт з нападником збірної Косово
Тренер збірної України з баскетболу прокоментував підготовку до гри зі Словаччиною
Тренер збірної України з баскетболу прокоментував підготовку до гри зі Словаччиною
Інтерв'ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
Інтерв’ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
Був снайпером та кулеметником. ЗСУ на фронті знищили кандидата у майстри спорту з самбо
Був снайпером та кулеметником. ЗСУ на фронті знищили кандидата у майстри спорту з самбо

