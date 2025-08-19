«Мовою Росії не спілкуємося». Арбітриня показала жовту картку футболістці за неспортивну поведінку

«Мовою Росії не спілкуємося, це чемпіонат України! Жовта картка за незгоду», – пояснила арбітриня Романюк причину жовтої картки

Суддя Анастасія Романюк відзначилася патріотичною заявою

Півзахисницю «Сістерс» Ірину Майбородіну покарали жовтою карткою за фол, а згодом розкритикували за вживання російської мови під час матчу чемпіонату України. Це сталося під час матчу третього раунду з ковалівським «Колосом», повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Інцидент за участі Майбородіної відбувся у матчі третього туру чемпіонату України, в якому «Сістерс» зустрічалися з «Колосом». На 43-й хвилині футболістка впала після контакту з захисницею «Колосу» Соломією Куп'як.

Суддя Анастасія Романюк не знайшла порушення в діях Куп'як. Після цього Майбородіна почала кричати та агресивно розмахувати руками з вимогою дати Куп'як жовту картку. Натомість арбітриня показала жовту картку Ірині через агресивні висловлювання російською мовою.

«Мовою Росії ми тут не спілкуємося, це чемпіонат України! Жовта картка за незгоду. Попросила гравчиню спілкуватися українською мовою», – пояснила арбітриня Анастасія Романюк тренеру «Сістерс» про причину жовтої картки.

Попри жовту картку Майбородіна дограла матч до кінця і без замін. А «Сістерс» здобули перемогу: вирішальний м'яч на 76-й хвилині забила форвардка Хесусмар Кольменарес – 2:1.

Завдяки перемозі «Сістерс» йдуть без втрат очок у чемпінаті України – 9 очок у трьох поєдинках. Ще стільки ж мають ще три команди: «Металіст 1925», «Ворскла» та «Шахтар».

Наступний матч «Сістерс» проведуть з гравчинями «Шахтаря», гра відбудеться в суботу, 23 серпня. Натомість «Колос» зіграє проти жіночої команди «Ворскли» в п'ятницю, 22 серпня.

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) – Ванат (40).