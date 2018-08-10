«Металіст 1925» розраховує вийти у Прем'єр-лігу і вже почав процедуру атестації



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Клуб хоче відповідати всім вимогам Прем’єр-ліги у сезоні-2019/20

ФК «Металіст 1925» відправив офіційного листа президентові Професіональної футбольної ліги України Сергію Макарову.

У ньому клуб зазначив, що веде цілеспрямовану роботу для того, щоб відповідати всім критеріям, викладеним у регламенті з атестації футбольних клубів Прем’єр-ліги.

Також у листі, підписаним генеральним директором ФК «Металіст 1925» Володимиром Лінке, вказано, що клуб у відповідні строки почне процедуру атестації у Федерації футболу України.

«Керівництво вживає всіх необхідних заходів для проходження клубом процедури атестації для футбольних клубів Прем’єр-ліги України на спортивний сезон 2019/2020 рр. в контексті всіх п’яти критеріїв системи атестації футбольних клубів Прем’єр-ліги України», - йдеться у листі.

Таким чином, ФК «Металіст 1925» підтвердив, що вступить у процедуру атестації за вимогами регламенту з атестації для футбольних клубів Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, «Металіст 1925» починав новий сезон у Першій лізі з перемоги.

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