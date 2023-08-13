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«Ми єдині з нашими воїнами». Тенісистка Ястремська емоційно прокоментувала здобутий титул

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Ми єдині з нашими воїнами». Тенісистка Ястремська емоційно прокоментувала здобутий титул
У фіналі Ястремська у трьох сетах здолала бельгійку Грет Міннен

«Я рада, що мої співвітчизники підтримали мене із трибун. Це дуже красиво і важливо для спортсменів нашої країни»

12 серпня українська тенісистка Даяна Ястремська виграла титул на хардовому турнірі серії WTA 125 у Козерках (Польща).

У фіналі українка у трьох сетах здолала бельгійку Грет Міннен: 2:6, 6:1, 6:3.

Варто зазначити, що цей титул став першим для Даяни, починаючи з 2019 року.

«Це не найбільша перемога у моїй кар'єрі, тому що я виграла вже три турніри WTA 250, але це перший турнір, який я виграла за понад три роки. Ось чому цей успіх зробив мене такою щасливою. Я відчувала себе тут добре та зіграла декілька дійсно гарних ігор. Я сподіваюся, що підтримуватиму свою нинішню форму протягом наступних кількох тижнів, тим більше з огляду на те, що скоро я їду до Нью-Йорка для кваліфікації US Open. Я рада, що мої співвітчизники підтримали мене із трибун. Це дуже красиво і важливо для спортсменів нашої країни, яка опинилася у дуже складній ситуації – війні. Але ми об'єднуємося з нашими співвітчизниками, які воюють в Україні, де б ми не грали в усьому світі», – сказала Ястремська після гри.

Теги: Польща Даяна Ястремська теніс

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