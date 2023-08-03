Світоліна розгромила «нейтральну» російську тенісистку на турнірі у Вашингтоні

Розпочали опонентки на рівних, зосередившись на власних подачах, створивши рівний рахунок 2:2

28-річна Еліна Світоліна, перша ракетка України з тенісу, пройшла до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Вашингтоні. Після паузи після Вімблдону, українська тенісистка здолала «нейтральну» тенісистку Дарію Касаткіну. Ця перемога стала восьмою за їхню кар'єру, враховуючи матч на Ролан Гаррос-2023.

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У Вашингтоні на турнірі серії WTA500, Еліна Світоліна та Дарія Касаткіна зіткнулися восьмий раз у своїй кар'єрі. Усі сім попередніх зустрічей, включаючи матч на Ролан Гаррос-2023, виграла українка.

Еліна почала свій виступ у Вашингтоні з перемоги над іншою «нейтральною» тенісисткою, Вікторією Азарєнка. За свій перший раунд на турнірі, Касаткіна переграла бельгійку Еліз Мертенс.

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Поєдинок між Еліною Світоліною та Дарією Касаткіною на турнірі у Вашингтоні тривав трохи більше, ніж півтори години. Українська тенісистка не пропустила жодної своєї подачі і здобула перемогу з однаковим рахунком у кожному сеті – двічі по 6:2.

Розпочали опонентки на рівних, зосередившись на власних подачах, створивши рівний рахунок 2:2. Проте, після цього у першому сеті Еліна Світоліна домінувала і виборола чотири наступні гейми, завершивши сет з рахунком 6:2. За рахунку 5:2 у свою користь, Світоліна виконувала подачу на сет та вдало відіграла шість брейкпоінтів, в результаті чого здобула гейм і перший сет.

Початок другого сету також був впевненим для Еліни, яка розпочала з рахунком 4:0, здійснивши два брейки. Після цього, обидві тенісистки взяли по два свої гейми, а другий сет завершився з рахунком 6:2 на користь Світоліної.

В другому сеті, коли рахунок став 4:1 на користь Еліни Світоліної, відбувся один з ключових геймів. Українська тенісистка відіграла чотири брейкпоїнти. Загалом, за весь матч Світоліна показала бездоганний результат, відігравши успішно всі 10 брейкпоїнтів і не допустивши втрати жодного свого гейму на своїй подачі.

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Під час гри Еліна Світоліна зуміла здобути дев'ять геймів поспіль: від 1:2 у першому сеті забезпечила собі перемогу в сеті з рахунком 6:2 і продовжила успішну серію, починаючи другий сет з рахунком 4:0.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 76) не змогла пробитися до свого першого фіналу на турнірах серії «Великого Шолому».

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко в 1/8 фіналу «Вімблдону» - 2:6, 6:4, 7:6.