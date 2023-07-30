Тенісист Марченко присвятив українцям здобутий в Еквадорі титул
«Сподіваюсь, що українці переможуть. Так само, як я переміг цього тижня», – заявив Ілля після гри
Український тенісист Ілля Марченко виграв дебютний в цьому році титул на рівні ATP Challenger Tour.
У фіналі турніру Challenger de Salinas, що проходив у Еквадорі, українець у двох сетах здолав хорвата Матія Пецотича: 6:4, 6:4.
«Я б хотів присвятити цей титул всім людям в Україні. Це дуже важкі часи для нашої країни. І я сподіваюсь, що українці переможуть. Так само, як я переміг цього тижня», – заявив Ілля після гри.
Як інформує btu.org.ua, на рахунку Марченка вже 17 зіграних фіналів на «челенджерах» та дев'ять виграних трофеїв. Попередній фінал за участю українця був ще у лютому 2021 року, коли він обіграв Енді Маррея у Б'єллі.
Зазначимо, Ілля переміг у своїх останніх чотирьох вирішальних матчах.
Перемога в Еквадорі принесла українському тенісистові $10840 призових і 75 рейтингових очок.
В оновленому рейтингу АТР Марченко підніметься на 253-е місце (+75 позицій за тиждень).
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