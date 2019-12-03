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    «Динамо» хоче за мільйон здати в оренду гравця, який весь сезон просидів на лаві

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    26-річний бразилієць грає за "Динамо" з 2018-го, і за цей час нічим суттєвим не відзначився - «Динамо» хоче за мільйон здати в оренду гравця, який весь сезон просидів на лаві
    26-річний бразилієць грає за "Динамо" з 2018-го, і за цей час нічим суттєвим не відзначився

    Тривають перемовини щодо виступів Сідклея за бразильський «Корінтіанс»

    Столичне «Динамо» ніяк не може дійти згоди з  бразильським «Корінтіансом» стосовно оренди захисника Сідклея.

    Як повідомляє сайт Футбол Україна, кияни хочуть отримати за оренду бразильця у бразильський клуб  4,6 млн реалів, а цедесь зно 1 млн. євро. Тоді як клуб з батьківщини Сідклея має бажання взяти гравця безкоштовно, і лише плату йому заробітну плату. Цікаво, що  цього сезону Сідклей ще жодного разу не виходив на поле в складі основної команди «Динамо».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Сідклей
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