«Динамо» хоче за мільйон здати в оренду гравця, який весь сезон просидів на лаві



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26-річний бразилієць грає за "Динамо" з 2018-го, і за цей час нічим суттєвим не відзначився

Тривають перемовини щодо виступів Сідклея за бразильський «Корінтіанс»

Столичне «Динамо» ніяк не може дійти згоди з бразильським «Корінтіансом» стосовно оренди захисника Сідклея.

Як повідомляє сайт Футбол Україна, кияни хочуть отримати за оренду бразильця у бразильський клуб 4,6 млн реалів, а цедесь зно 1 млн. євро. Тоді як клуб з батьківщини Сідклея має бажання взяти гравця безкоштовно, і лише плату йому заробітну плату. Цікаво, що цього сезону Сідклей ще жодного разу не виходив на поле в складі основної команди «Динамо».