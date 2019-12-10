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    Михайлюк допоміг «Детройту» перемогти «Новий Орлеан» (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк допоміг «Детройту» перемогти «Новий Орлеан» (відео)
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Український захисник набрав 8 очок за 20 хвилин гри

    Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк допоміг «Детройту» перемогти «Новий Орлеан» у матчі регулярного чемпіонату НБА – 105:103.

    За 20 хвилин гри він набрав 8 очок (1/1 двоочкових, 2/3 триочкових), зробив 1 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення.

    Наразі «Детройт» посідає дев’яту сходинку турнірної таблиці Східної конференції – 10 перемог в 24-х матчах.

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    Нагадаємо, Михайлюк уже другий сезон грає у НБА після чотирьох років у NCAA. Влітку 2018 року Лейкерс обрав його на драфті, а в лютому 2019 року обміняв у Детройт. 

    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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