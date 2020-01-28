Михайлюк набрав 13 очок у матчі проти «Клівленда» (відео)
Святослав Михайлюк
НБА
Українець став третім за результативністю в команді
Захисник збірної України та «Детройту» Святослав Михайлюк став третім за результативністю у складі своєї команди у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Клівленда».
За 26 хвилин на майданчику наш баскетболіст набрав 13 очок (2/6 двоочкових, 3/7 триочкових), 2 підбирання, 1 передачу.
Втім «Детройт» поступився – 110:115.
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Поєдинок починався з церемонії вшанування пам’яті Кобі Браянта, який загинув напередодні в авіакатастрофі. Гравці «Детройта» виходили на неї в майках з 24-м номером та прізвищем Браянта.