Михайлюк набрав 13 очок у матчі проти «Клівленда» (відео)



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Святослав Михайлюк НБА

Українець став третім за результативністю в команді

Захисник збірної України та «Детройту» Святослав Михайлюк став третім за результативністю у складі своєї команди у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Клівленда».

За 26 хвилин на майданчику наш баскетболіст набрав 13 очок (2/6 двоочкових, 3/7 триочкових), 2 підбирання, 1 передачу.

Втім «Детройт» поступився – 110:115.

Поєдинок починався з церемонії вшанування пам’яті Кобі Браянта, який загинув напередодні в авіакатастрофі. Гравці «Детройта» виходили на неї в майках з 24-м номером та прізвищем Браянта.