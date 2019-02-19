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    Михайлюк підтримав Україну напередодні вирішальних матчів відбору Кубка світу-2019 (відео)

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    Свого часу Святослав Михайлюк грав ще проти молодіжної збірної Чорногорії - Михайлюк підтримав Україну напередодні вирішальних матчів відбору Кубка світу-2019 (відео)
    Свого часу Святослав Михайлюк грав ще проти молодіжної збірної Чорногорії
    Фото з соцмереж

    Гравець «Детройт Пістонс» наразі може допомогти лише морально

    Гравець національної збірної України і «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк підтримав гравців національної команди напередодні заключних матчів кваліфікації на чемпіонат світу з баскетболу.

    «Хлопці, не дивлячись на те, що я не з вами, я завжди з Україною. Прошу підтримати уболівальників збірну України. 22 лютого в грі проти Чорногорії буде багато вирішуватися для України. Будь ласка, прийдіть у київський Палац спорту підтримати команду», - сказав Михайлюк.

    Нагадаємо, Україна зіграє з Чорногорією 22 лютого в Києві, а 25 лютого на виїзді зустрінеться зі Словенією.

     Читайте також: У матчах з Чорногорією і Словенією Україні не допоможуть два провідних гравці з Примери
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