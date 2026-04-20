Аллегрі ухвалив рішення щодо подальшої роботи з «Міланом»

Зірковий фахівець визначився з майбутнім на чолі гранда

У наступному сезоні Массіміліано Аллегрі продовжить роботу з італійським «Міланом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Керманич «россонері» особисто припинив спекуляції щодо власної долі. Алленаторе зосереджений на розбудові команди в «Мілані». Аллегрі запевнив, що не покине посаду.

«Моє майбутнє пов'язане з «Міланом». Ми розпочали тут новий розділ, і разом продовжуватимемо рух уперед», – заявив головний тренер «Мілана».

Аллегрі повернувся до керма «россонері» минулого літа. Він уклав із італійським грандом контракт на два роки. Фахівець вдруге очолив «Мілан» після двох періодів у туринському «Ювентусі».

Тренерська кар'єра Массіміліано Аллегрі

У ролі алленаторе дебютував у сезоні 2003/04 зі скромного «Альянезе». Пізніше працював зі СПАЛом, «Гроссето» (двічі), «Лекко», «Сассуоло», «Кальярі».

Перед сезоном 2010/11 тренер очолив «Мілан». На чолі «россонері» він завоював Скудетто та Суперкубок Італії. У 2014 році фахівець перейшов до «Юве». За два періоди в Турині виграв п'ять титулів Серії A, п'ять Кубків і два Суперкубки Італії. Аллегрі чотири рази виграв у номінації «Золота лава» – премії найкращому тренеру чемпіонату Італії.

«Мілан» у сезоні 2025/26

У цій кампанії «россонері» змагаються лише на внутрішній арені. Підопічні Аллегрі вилетіли в 1/8 фіналу Кубка Італії та завершили похід за Суперкубком Італії у півфіналі.

Натомість в Серії A команда йде другою. «Россонері» набрали 66 очок за 33 тури. Команда Аллегрі близька до завоювання путівки в наступний сезон Ліги чемпіонів.

До слова, зірка «Роми» Пауло Дібала несподівано запропонував свої послуги «Мілану». Аргентинець влітку стане вільним агентом. «Вовки» не пропонуватимуть п'ятиразовому чемпіону Італії новий контракт.

Нагадаємо, раніше «Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди Рафаеля Леана. У його контракті передбачений пункт про можливість викупу за 175 млн євро. Проте, керівництво італійського гранда тепер нібито відпустить португальця за 80 млн.