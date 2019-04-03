Міланський «Інтер» судитиметься з клубом зіркового Бекхема



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Девид Бекхем AS

Італійці мають намір заборонити англійцю використовувати назву «Інтер»

Міланський «Інтер» готує судовий позов проти аналогічного футбольного клубу з Маямі, співвласником якого є колишня зірка збірної Англії Девид Бекхем.

Італійці мають намір заборонити англійцеві використовувати назву свого клубу, інформує Calciomercato.

У свою чергу американці наполягають, що назва «Інтер» не є офіційним ім’ям міланського клубу, а лише скороченням. Офіційна ж назва – «Інтернаціонале».

Раніше повідомлялося, що «Інтер» з Маямі вже наступного сезону має намір виступати в американському футбольному чемпіонаті – MLS, а власники клубу найближчим часом планують почати будівництво нового 18-тисячного стадіону за $60 млн.

За роки ігрової кар’єри Девид Бекхем найбільше запам’ятався виступами за «Манчестер Юнайтед», «Реал» та «Лос-Анджелес Гелаксі». Шестиразовий чемпіон Англії, чемпіон Іспанії, дворазовий чемпіон MLS, чемпіон Франції.