Мілевський після нереалізованого пенальті: Готовий не забивати до грудня заради чемпіонства (відео)



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Instagram Артема Мілевського

Екс-нападник збірної України збирається виграти титул у Білорусі

«Готовий не забивати до грудня заради чемпіонства. Мужики, дякую за вчора!» - ці слова екс-нападник київського «Динамо» і збірної України, а нині форвард «Динамо» з Бреста Артем Мілевський написав у себе в Instagram після недільної виїзної перемоги (2:1) своєї команди над «Мінськом» у рамках шостого туру чемпіонату Білорусі.

У цій зустрічі Мілевський не реалізував пенальті вже на другій хвилині, а на 12-й український нападник господарів Артем Васильєв вивів господарів уперед. Після 0:1 у першому таймі команда з Бреста вирвала перемогу завдяки м'ячам Павла Савіцького (з пенальті) і Жоеля Фамейє на 74-й і 76-й хвилинах.

На той момент, коли динамівці відзначалися, Мілевського вже не було на полі: на 56-й хвилині його замінив Денис Лаптєв. Трохи згодом, на 69-й хвилині на полі замість іншого українського нападника Олексія Хобленка з'явився автор голу Савіцький. Ще один український футболіст Олександр Нойок провів у складі переможців весь матч.

«Мінськ» - «Динамо» (Брест) - 1:2

Зауважимо, що Мілевський у шести матчах поточного чемпіонату Білорусі не забив жодного разу.

За «Мінськ», крім Васильєва, в основі з українців вийшов екс-гравець «Полтави» Владислав Насибулін. Він покинув поле на 70-й хвилині, тобто до того, як його команда двічі пропустила і програла матч.

Після шести турів брестське «Динамо» з чотирма перемогами і двома нічиїми має 14 очок і поступається одним пунктом солігорському «Шахтарю», який п'ять матчів виграв і один програв.

За лідерів, які сьогодні, 6 травня, перемогли 1:0 мінську «Іслоч», виступає два українці - Василь Прийма і Микита Татарков. Щоправда, сьогодні на поле виходив лише останній. Татарков з'явився на заміну на 40-й хвилині, а на 86-й був замінений.