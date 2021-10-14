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    Український воротар «Реала» хоче залишити клуб

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    Андрій Лунін протер не одні штани на лаві запасних - Український воротар «Реала» хоче залишити клуб
    Андрій Лунін протер не одні штани на лаві запасних
    Фото з відкритих джерел

    Андрію Луніну набридло бути дублером у Куртуа

    Кандидат до національної збірної України воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін по завершенню поточного сезону має намір залишити команду. Його не задовольняє роль дублера Тібо Куртуа. Бельгійцю 29 років і зайняти його місце українцю навряд чи вдасться. Про це повідомляє Fichajes. Становище Луніна могло б змінити бажання тренера випускати його хоч на деякі матчі, проте українець взагалі немає ігрової практики.

    Раніше головний тренер «вершкових» Карло Анчелотті заявляв, що український воротар «заслуговує на те, щоб грати і отримає свій шанс».

    Лунін перейшов в «Реал» влітку 2018 року з луганської «Зорі». Сума трансферу склала €8,5 млн. Контракт гравця з «Королівським клубом» діє до літа 2024 року. Раніше Лунін виступав на правах оренди за «Ов'єдо», «Вальядолід» і «Леганес».

    В кінці серпня повідомлялося про захворювання Луніна коронавірусом. У поточному сезоні він не провів жодної хвилини на полі в офіційних матчах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін
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    Український воротар «Реала» хоче залишити клуб