В рамках заходів представники ФФУ відвідають поранених Героїв АТО у військових госпіталях різних міст країни

Федерація футболу України та Міністерство оборони України планують спільно відзначити 6 грудня День Збройних сил нашої держави. Про це сайту ffu.ua розповів перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко. За його словами, 22 листопада Міністерство оборони України звернулося до ФФУ з пропозицією долучитися до відзначення професійного дня усіх



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В рамках заходів представники ФФУ відвідають поранених Героїв АТО у військових госпіталях різних міст країни

Федерація футболу України та Міністерство оборони України планують спільно відзначити 6 грудня День Збройних сил нашої держави.

Про це сайту ffu.ua розповів перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.



За його словами, 22 листопада Міністерство оборони України звернулося до ФФУ з пропозицією долучитися до відзначення професійного дня усіх військовослужбовців України.

Федерація футболу підтримала цю ініціативу і надіслала відповідне звернення до Прем’єр-ліги, клубів-учасників 1/4 фіналу Кубку України, обласних федерацій і Асоціації футзалу, та спільно з Благодійним фондом «Розвиток футболу України» розробили сценарій заходів на підтримку військових, які беруть участь в АТО, під назвою: «Пишаємось! Вітаємо!».



«Зміст ініціативи полягає в тому, що діти військовослужбовців з різних регіонів, які служать в зоні АТО, приймуть участь в церемонії виведення гравців, що гратимуть в матчах 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з футболу сезону 2017/18, в спеціальних футболках з емблемою ЗСУ і патріотичним написом «26 років. Пишаємось»», – розповів Вадим Костюченко.

За його словами, усі дітки-учасники акцій отримають від Федерації футболу України подарунки – м’ячі та атрибутику національної збірної.



Такі ж церемонії на честь 26-ї річниці Збройних сил України заплановані і перед початком поєдинків Прем’єр-ліги та двох товариських матчів збірної України та Італії з футзалу, які відбудуться 5 та 6 грудня у Харкові.

Крім того, як поінформував Костюченко, в рамках заходів представники ФФУ відвідають поранених Героїв АТО у військових госпіталях різних міст країни.

«Ця ініціатива – є знаком поваги та подяки всієї футбольної спільноти за подвиг наших захисників, який вони щодня роблять в зоні АТО, відстоюючи територіальну цілісність України. Федерація футболу України підтримує з військовими постійний і тісний зв’язок та є надійним партнером Збройних сил України, а бійці АТО завжди бажані гості на матчах національної збірної», – підкреслив перший віце-президент ФФУ.



Закликав підтримати акції і керівник Комітету національних збірних команд та відомий тренер Мирон Маркевич, який регулярно відвідує наших військовослужбовців в зоні АТО.

Зокрема, нещодавно Маркевич побував у Мар’їнці, де грав у футбол разом з прикордонниками.

«Я щороку буваю в АТО, і на власні очі бачу, як змінюється наша армія, як зростає професіоналізм військових. І в порівнянні з минулими роками, в армії відчуваються корінні зміни в кращу сторону. Однак, нашим Героям також потрібна і наша підтримка, а її мало ніколи не буває. Тому закликаю всіх долучитися до відзначення майбутнього Дня Збройних сил України та підтримати спільні акції Міноборони та ФФУ», – заявив Мирон Маркевич.

Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».