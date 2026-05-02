Аліна Шевцова на міжнародному рівні представлятиме Узбекистан

Вершниця Аліна Шевцова змінила російське спортивне громадянство на узбекистанське. Як інформує «Главком», про це повідомляють пропагандисти.

Шевцова на всеросійських змаганнях представляла Москву, у 2021 році вона неодноразово ставала призером всеросійських та міжнародних змагань, що проходили у столичному регіоні країни-агресора.

Наприкінці квітня цього року на міжнародному турнірі з виїздки у Ташкенті ексросіянка, яка дебютувала за збірну Узбекистану, тричі ставала першою та один раз – третьою.

Нагадаємо, російська кьорлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу.

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.