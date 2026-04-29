Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова збирається взяти участь у фіналі чемпіонату Італії

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України

Олімпійська чемпіонка та прихильниця російського диктатора Володимира Путіна гімнастка Ангеліна Мельникова збирається виступити на чемпіонаті Італії за команду ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Про це Мельникова повідомила пропагандистам, інформує «Главком».

Участь Мельникової у фіналі чемпіонату Італії: що відомо

Фінал клубного чемпіонату Італії зі спортивної гімнастики відбудеться 16 травня 2026 року у Бергамо.

Мельникова виступала у складі клубу ASD Libertas Ginnastica Vercelli у перших двох турах. Третій тур, який проходив у середині квітня, вона пропустила.

«Після Кубка Росії я пару днів відпочину, після чого повернуся на базу, де готуватимуся до фіналу серії А. Я взагалі не шкодую про те, що відмовилася від виступів на етапах Кубка світу на початку цього сезону. Я дуже рада, що їздила виступати в Італію, це саме те, що мені потрібно зараз. У мене такий план був, щоб на початку року не надто себе тиснути на результат. Це я залишу на другу половину року, а зараз спокійно тренуюся і виступаю. У мене є бажання продовжувати виступати на клубних змаганнях за кордоном. Я відкрита для пропозицій», – заявила Мельникова.

Підтримка Мельниковою війни

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.



Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 7, 2025

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.