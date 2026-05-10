Амосов переміг іспанця «трикутником» і станцював брейк-данс в октагоні UFC

Ярослав Амосов: я боєць MMA – можу бити, боротися і робити все

Українець Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC, задушивши іспанця Хоеля Альвареса «трикутником» у другому раунді, а потім влаштував несподіване шоу – станцював брейк-данс просто в октагоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані турніру UFC 328.

Перший раунд – домінування в боротьбі

У першому раунді бійці обережно відчували темп, уникаючи відкритого обміну. Проте Амосов швидко взяв ініціативу: кілька разів переводив суперника в партер і надійно контролював його, не даючи відновитися. Іспанець намагався вирватися, однак тиск і домінування українця були настільки потужними, що Альваресу практично не вдавалося відповідати.

Другий раунд – фініш і брейк-данс

На початку другого раунду суперники обмінялися ударами. Тоді Амосов підняв Альвареса і ефектно впечатав у килим, після чого вийшов на «ручний трикутник» і змусив іспанця постукати.



Послужний список 32-річного Амосова тепер налічує 30 перемог при одному поразці. У Альвареса (23–4) перервалася серія з чотирьох перемог.



Одразу після перемоги Амосов вибіг у центр октагону та несподівано почав танцювати брейк-данс. Він виконав кілька рухів, після чого ефектно завершив святкування фірмовою позою на боці. Фанати MMA у соцмережах одразу звернули увагу, що подібне святкування добре знайоме шанувальникам серії відеоігор EA Sports UFC, де бійці можуть аналогічно святкувати перемоги.



«Дайте мені когось із топ-10»

Після бою Амосов коротко прокоментував поєдинок Джо Рогану в октагоні. «Це був дуже хороший бій, але я знаю, що можу рухатися ще краще. Я люблю боротьбу, але я боєць MMA – можу бити, можу боротися, можу робити все. Сучасні змішані єдиноборства – це спорт універсальних бійців», – сказав Амосов. Після цього він звернувся до керівництва UFC з проханням організувати йому бій проти суперника з топ-10 напівсередньої ваги. Champion

Поєдинок відбувся в андеркарді турніру UFC 328 на арені Prudential Center у Ньюарку. Головною подією вечора став титульний бій у середній вазі між Хамзатом Чимаєвим і Шоном Стріклендом.

Нагадаємо, Амосов дебютував в UFC у грудні 2025 року, достроково перемігши американця Ніла Магні задушливим прийомом у першому раунді. Після тієї перемоги він увійшов до топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Ярослав Амосов – уродженець Ірпеня, чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо. У червні 2021 року він став першим в історії України чемпіоном Bellator, здолавши бразильця Дугласа Ліму. Після початку повномасштабного вторгнення боєць вступив до лав тероборони та захищав рідне місто від окупантів. Після звільнення Ірпеня Амосов повернувся до руїн будинку матері й знайшов там схований чемпіонський пояс – фото облетіло весь світ.