Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Амосов переміг іспанця «трикутником» і станцював брейк-данс в октагоні UFC

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Амосов переміг іспанця «трикутником» і станцював брейк-данс в октагоні UFC
Послужний список 32-річного Амосова тепер налічує 30 перемог при одному поразці
Фото з відкритих джерел

Ярослав Амосов: я боєць MMA – можу бити, боротися і робити все

Українець Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC, задушивши іспанця Хоеля Альвареса «трикутником» у другому раунді, а потім влаштував несподіване шоу – станцював брейк-данс просто в октагоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані турніру UFC 328

Перший раунд – домінування в боротьбі

У першому раунді бійці обережно відчували темп, уникаючи відкритого обміну. Проте Амосов швидко взяв ініціативу: кілька разів переводив суперника в партер і надійно контролював його, не даючи відновитися. Іспанець намагався вирватися, однак тиск і домінування українця були настільки потужними, що Альваресу практично не вдавалося відповідати. 

Другий раунд – фініш і брейк-данс

На початку другого раунду суперники обмінялися ударами. Тоді Амосов підняв Альвареса і ефектно впечатав у килим, після чого вийшов на «ручний трикутник» і змусив іспанця постукати.

Послужний список 32-річного Амосова тепер налічує 30 перемог при одному поразці. У Альвареса (23–4) перервалася серія з чотирьох перемог.

Одразу після перемоги Амосов вибіг у центр октагону та несподівано почав танцювати брейк-данс. Він виконав кілька рухів, після чого ефектно завершив святкування фірмовою позою на боці. Фанати MMA у соцмережах одразу звернули увагу, що подібне святкування добре знайоме шанувальникам серії відеоігор EA Sports UFC, де бійці можуть аналогічно святкувати перемоги.

«Дайте мені когось із топ-10»

Після бою Амосов коротко прокоментував поєдинок Джо Рогану в октагоні. «Це був дуже хороший бій, але я знаю, що можу рухатися ще краще. Я люблю боротьбу, але я боєць MMA – можу бити, можу боротися, можу робити все. Сучасні змішані єдиноборства – це спорт універсальних бійців», – сказав Амосов. Після цього він звернувся до керівництва UFC з проханням організувати йому бій проти суперника з топ-10 напівсередньої ваги. Champion

Поєдинок відбувся в андеркарді турніру UFC 328 на арені Prudential Center у Ньюарку. Головною подією вечора став титульний бій у середній вазі між Хамзатом Чимаєвим і Шоном Стріклендом.

Нагадаємо, Амосов дебютував в UFC у грудні 2025 року, достроково перемігши американця Ніла Магні задушливим прийомом у першому раунді. Після тієї перемоги він увійшов до топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Ярослав Амосов – уродженець Ірпеня, чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо. У червні 2021 року він став першим в історії України чемпіоном Bellator, здолавши бразильця Дугласа Ліму. Після початку повномасштабного вторгнення боєць вступив до лав тероборони та захищав рідне місто від окупантів. Після звільнення Ірпеня Амосов повернувся до руїн будинку матері й знайшов там схований чемпіонський пояс – фото облетіло весь світ. 

Читайте також:

Теги: спорт єдиноборства Ярослав Амосов змішані єдиноборства

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

World Aquatics всупереч рекомендаціям МОК допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів
Вперше з 2022 року збірна України може зіграти з Росією у командному виді спорту
12 квiтня, 19:56
Поразка в останньому турі кваліфікації не завадила Україні вийти на Євро-2026
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
13 квiтня, 11:06
Насібов: Передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією
Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
17 квiтня, 12:59
МОК вчергове відмовився реагувати на скандальні вчинки нейтральних росіян та керівників російського спорту
МОК зробив дивну заяву щодо участі нейтральних росіян у пропагандистському заході
18 квiтня, 10:15
Аліна Комащук утретє у своїй кар'єрі піднялася на п'єдестал Кубка світу в особистій шаблі
Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування
18 квiтня, 20:48
У сумі Малащук набрала 172 кг та з цим результатом стала другою
Малащук здобула три нагороди Чемпіонату Європи з важкої атлетики
20 квiтня, 10:21
Нововведення вже встигли випробувати на матчах міжнародних турнірів
Всесвітня федерація бадмінтону з наступного року змінить підхід до матчів
26 квiтня, 07:30
У 2021 році Шевцова неодноразово ставала призером всеросійських та міжнародних змагань
Титулована вершниця відмовилася від російського громадянства
2 травня, 14:15
Німецькі спортсмени не зняли шапки під час виконання гімну РФ
Паралімпійський комітет повідомив про хід справи щодо атлетів, які відвернулися убік, коли лунав гімн РФ
6 травня, 10:55

Новини

Амосов переміг іспанця «трикутником» і станцював брейк-данс в октагоні UFC
Амосов переміг іспанця «трикутником» і станцював брейк-данс в октагоні UFC
Ребров знайшов собі новий клуб в Європі – джерело
Ребров знайшов собі новий клуб в Європі – джерело
На Чемпіонаті світу 2026 з футболу буде одразу три окремі церемонії відкриття
На Чемпіонаті світу 2026 з футболу буде одразу три окремі церемонії відкриття
«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги
«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua