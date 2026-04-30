Стала відома програма зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Артем Худолєєв
Румунський Брашов вдруге у своїй історії прийматиме зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Європейський юнацький олімпійський фестиваль у Брашові: що відомо

Через 14 років зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ) повертається до Румунії. У 2013-му Брашов вже приймав ці змагання, і ось з 14 по 21 лютого 2027 року карпатські схили знову об'єднають найталановитішу молодь Європи віком від 14 до 18 років.

Організаційний комітет XVIII зимового ЄЮОФ опублікував офіційну спортивну програму. До неї увійшли 9 видів спорту.

Офіційна програма XVIII зимового ЄЮОФ

  • Хокей з шайбою: турніри серед юнаків та дівчат, а також формат 3х3.
  • Гірськолижний спорт: слалом, слалом-гігант, змішані команди.
  • Сноубординг: слоупстайл, сноубордкрос (SBX), змішані команди.
  • Лижні гонки: вільний та класичний стиль, спринт, змішана естафета.
  • Стрибки на лижах з трампліна: особисті змагання, Super Team, змішані команди.
  • Біатлон: спринт, індивідуальні гонки, одиночні та змішані естафети.
  • Шорт-трек: 500 м, 1000 м, 1500 м та естафета.
  • Фігурне катання: коротка та довільна програми (особисті змагання).
  • Скі-альпінізм: вертикальний забіг, спринт, змішана естафета.

На попередньому фестивалі у Бакуріані-2025 українська збірна встановила історичний рекорд, здобувши 5 нагород (3 золота та 2 бронзи).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
