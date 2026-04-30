Стала відома програма зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Через 14 років зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ) повертається до Румунії

XVIII зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль пройде з 14 по 21 лютого 2027 року

Румунський Брашов вдруге у своїй історії прийматиме зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Через 14 років зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ) повертається до Румунії. У 2013-му Брашов вже приймав ці змагання, і ось з 14 по 21 лютого 2027 року карпатські схили знову об'єднають найталановитішу молодь Європи віком від 14 до 18 років.

Організаційний комітет XVIII зимового ЄЮОФ опублікував офіційну спортивну програму. До неї увійшли 9 видів спорту.

Офіційна програма XVIII зимового ЄЮОФ

Хокей з шайбою: турніри серед юнаків та дівчат, а також формат 3х3.

Гірськолижний спорт: слалом, слалом-гігант, змішані команди.

Сноубординг: слоупстайл, сноубордкрос (SBX), змішані команди.

Лижні гонки: вільний та класичний стиль, спринт, змішана естафета.

Стрибки на лижах з трампліна: особисті змагання, Super Team, змішані команди.

Біатлон: спринт, індивідуальні гонки, одиночні та змішані естафети.

Шорт-трек: 500 м, 1000 м, 1500 м та естафета.

Фігурне катання: коротка та довільна програми (особисті змагання).

Скі-альпінізм: вертикальний забіг, спринт, змішана естафета.

На попередньому фестивалі у Бакуріані-2025 українська збірна встановила історичний рекорд, здобувши 5 нагород (3 золота та 2 бронзи).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце