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    Міжнародна федерація тенісу інвестує $8 млн в боротьбу з договірними матчами

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    Міжнародна федерація тенісу інвестує $8 млн в боротьбу з договірними матчами

    Планується розробити нову схему акредитації на турніри та створити систему відеоспостереження на «ф'ючерсах»

    Міжнародна федерація тенісу (ITF) і тенісна антикорупційна служба (TIU) домовилися розробити стратегію боротьби з договірними матчами.

    Як повідомляє офіційний сайт ITF, на дрібних турнірах з призовим фондом $15 тис. більше не буде передаватися інформація в режимі онлайн. Доступність цих даних і можливість робити ставки на окремі епізоди матчів збільшують можливість корупції. Тепер букмекери не зможуть приймати ставки в реальному часі.

    ITF готова інвестувати в боротьбу зі ставками і договірними іграми $ 8 млн.

    Планується розробити нову схему акредитації на турніри, створити систему відеоспостереження на «ф'ючерсах» і найняти спеціальний персонал, який буде боротися з так званими «ставочниками».

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