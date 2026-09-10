Санкції було застосовано до Марка Кондратюка, Олександри Степанової та Івана Букіна

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив нейтрального статусу трьох російских спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

Нейтрального статусу позбавили Марка Кондратюка, Олександру Степанову та Івана Букіна. Раніше санкції було застововано до Каміли Валєєвої.

Згідно з правилами ISU, виступати у нейтральному статусі не можуть ті, хто перебуває на службі у збройних силах або силових структурах Росії чи Білорусібрав уачсть у війні проти України або підтримував її.

Рішення стосовно усі чотирьох спортсменів можна оскаржити. Коментуватись союзом вони не будуть до тих пір, поки росіяни мматимуть можливість подати апеляції.

Нагадаємо, міжнародна федерація лижних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань – їм доведеться зберігати нейтральний статус.