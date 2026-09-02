Міжнародна федерація лижних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань – їм доведеться зберігати нейтральний статус
Це вже друге послаблення для представників Росії та Білорусі
Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) дозволила російським та білоруським спортсменам виступати на змаганнях у сезоні 2026/27. Про це повідомляє «Главком».
У заяві організації, що керіє зимовими видами спорту, говориться, що росіяни та білоруси можуть бути допущені до змагань, проте матимуть право виступати на них лише у нейтральному статусі.
«Зібравшись у швейцарському Туні на дводенну зустріч, Рада FIS цього вівторка ухвалила рішення щодо умов, за яких спортсмени з білоруським та російським спортивним громадянством мають бути допущені до змагань FIS протягом сезону 2026/27.
Після нещодавніх рішень Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо цього питання Рада FIS переглянула ситуацію та вирішила, що спортсмени й персонал, який їх супроводжує, можуть отримати доступ до змагань FIS за умови підписання декларації про нейтралітет, заснованої на низці принципів, встановлених FIS. Дотримання цих принципів нейтралітету постійно контролюватиметься, а у разі їх порушення передбачені санкції.
Участь спортсменів обмежена індивідуальними змаганнями та передбачає, що не повинні демонструватися символи країн – такі як прапори, гімн або форма. Спортсмени також повинні відповідати всім чинним антидопінговим вимогам», – йдеться у заяві.
У грудні 2025 року CAS задовільнив апеляцію росіян та білорусів та зобов'язав FIS допусити представників держав-агресорок до змагань у нейральному статусі.. Вони пройшли кваліфікацію та виступили на ОІ-2026 у Мілані-Кортіні, де провалились, не завоювавши жодної золотої медалі.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян.
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