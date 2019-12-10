Міжнародний паралімпійський комітет підтримав рішення WADA про відсторонення Росію



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Паралімпіада в Сочі стала для російських параатлетів моментом таким же поворотним, як для спортсменів-олімпійців Twitter

Ізоляція маніпуляторів набирає обертів

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтримав рішення Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) відсторонити Росію від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу на чотири роки. Про це він заявив на своєму сайті.

«Ті, хто відповідав за маніпуляції з даними московської лабораторії, зробили все можливе, щоб підірвати принципи чесного і чистого спорту.

Це неповага до світового спортивного руху. Ми згодні з тим, що винні в маніпуляціях повинні бути покарані.

МПК хотів би подякувати WADA за виконану ними роботу по викриттю спроби обдурити систему», - йдеться в заяві МПК.

Зауважимо, що на Паралімпіаді-2018 у корейському Пхьончхані чисті російські спортсмени виступали в нейтральному статусі. Вочевидь так само буде й на найближчих літніх Іграх у 2020 році в Токіо.