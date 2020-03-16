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    Херсонський хокейний клуб вийшов до півфіналу плей-оф УХЛ

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    <p><span>&laquo;Дніпро&raquo; святкує перемогу</span></p> - Херсонський хокейний клуб вийшов до півфіналу плей-оф УХЛ

    «Дніпро» святкує перемогу

    Коли навкурги відміняють спортивні змагання - в українському хокеї просто відмовляються від передматчевих рукостискань і продовжують боротьбу за головний трофей сезону

    На даний момент вже визначились три півфіналісти. Останнім на даний момент і першими за змагальним принципом до 1/2 фіналу кваліфікувались херсонські хокеїсти.

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    В повторному чвертьфінальному матчі «Дніпро» (Херсон) переміг на власному майданчику «Динамо» (Харків) 12:0. «Дніпро» виграло серію 2:0 і вийшло у півфінал.

    В першому матчі «Дніпро» перемогло в Харкові 8:1. На своєму льоду в Херсоні господарі знову не мали жодних проблем – 12:0. Шайби у складі херсонців закидали: Чернишенко (двічі), Шибаєв, Афанасьєв, Матерухін (двічі), Янішевський, Жвачкін, Дорофеєв.

    «Дніпро» (Херсон) - «Динамо» (Харків) 12:0 - огляд матчу плей-оф
    Автор: УХЛ

    У півфіналі «Дніпро» гратиме проти «Донбаса», що опинився там автоматично.

    Півфінальна серія стартує 20 і 22 березня в Дружківці, а 25 і 27 березня серія переїде в Херсон. Відзначимо, що, в разі потреби, - 29, 31 березня і 2 квітня будуть зіграні вирішальні матчі в цій парі.

    В іншій парі в другому чвертьфінальному матчі «Білий Барс» (Біла Церква) програв на власному майданчику «Крижаним Вовкам» (Київ) 2:4. Рахунок в серії став 1:1. Доля протистояння вирішиться в понеділок, 16 березня, в третьому поєдинку.

    Переможець цієї пари зіграє у 1/2 фіналу з ХК «Кременчук», що як і команда з Дружковки, отримав права грати на цій стадії через успіхи в регулярному чемпіонаті.

    Нагадаємо, що всі поєдинки півфінальних серій плей-офф пройдуть без глядачів, в зв'язку з заходами, які необхідно прийняти через загрозу пандемії коронавирусной інфекції.

    Херсон Українська хокейна ліга ХК Донбас ХК «Кременчук» ХК «Дніпро» (Херсон)
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