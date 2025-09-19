Головна Спорт Новини
МОК повідомив умови допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Спортсмени та персонал з РФ і Білорусі, які активно підтримують війну, не будуть допущені до участі у змаганнях

Олімпіада пройде 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо

Міжнародний олімпійський комітет опублікував умови допуску російських і білоруських спортсменів до зимових Олімпійських ігор 2026 року у нейтральному статусі. Про це інформує «Главком».

Олімпіада пройде 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Основні умови допуску росіян і білорусів до Олімпіади

До спортсменів, які мають російський чи білоруський паспорт, застосовуватимуться умови відбору, що ґрунтуються на рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року. Як і всі інші спортсмени, які беруть участь в Олімпійських іграх, нейтральні спортсмени (AIN) повинні дотримуватись правил і приписів, що діють на Олімпіаді, у тому числі щодо боротьби з допінгом. Вони також повинні підписати умови участі в Іграх, які застосовуються до всіх спортсменів. Документ містить зобов'язання поважати Олімпійську хартію, включаючи «миротворчу місію олімпійського руху».

Представники AIN будуть запрошені МОК для участі в Іграх відповідно до таких умов:

  • спортсмени з російським або білоруським паспортом, що пройшли кваліфікацію, будуть допущені до участі в змаганнях і виступатимуть як AIN;
  • Команди спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами не братимуть участь в Олімпіаді;
  • Спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не будуть допущені до участі у змаганнях;
  • Спортсмени та персонал, які працюють за контрактом у російських  чи білоруських військових організаціях чи органах національної безпеки, не будуть допущені до змагань.
  • Будь-який нейтральний спортсмен, як і всі інші атлети, повинен дотримуватись усіх антидопінгових вимог, які застосовуються до них напередодні та під час Олімпійських ігор-2026, і зокрема тих, що викладені в антидопінгових правилах міжнародних федерацій.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому.

Зокрема, нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

МОК повідомив умови допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2026 фото 1

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

МОК повідомив умови допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2026 фото 2

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Теги: спорт Олімпіада олімпійські ігри

