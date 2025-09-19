МОК повідомив умови допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2026

Спортсмени та персонал з РФ і Білорусі, які активно підтримують війну, не будуть допущені до участі у змаганнях

Олімпіада пройде 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо

Міжнародний олімпійський комітет опублікував умови допуску російських і білоруських спортсменів до зимових Олімпійських ігор 2026 року у нейтральному статусі. Про це інформує «Главком».

Основні умови допуску росіян і білорусів до Олімпіади

До спортсменів, які мають російський чи білоруський паспорт, застосовуватимуться умови відбору, що ґрунтуються на рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року. Як і всі інші спортсмени, які беруть участь в Олімпійських іграх, нейтральні спортсмени (AIN) повинні дотримуватись правил і приписів, що діють на Олімпіаді, у тому числі щодо боротьби з допінгом. Вони також повинні підписати умови участі в Іграх, які застосовуються до всіх спортсменів. Документ містить зобов'язання поважати Олімпійську хартію, включаючи «миротворчу місію олімпійського руху».

Представники AIN будуть запрошені МОК для участі в Іграх відповідно до таких умов:

спортсмени з російським або білоруським паспортом, що пройшли кваліфікацію, будуть допущені до участі в змаганнях і виступатимуть як AIN;

Команди спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами не братимуть участь в Олімпіаді;

Спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не будуть допущені до участі у змаганнях;

Спортсмени та персонал, які працюють за контрактом у російських чи білоруських військових організаціях чи органах національної безпеки, не будуть допущені до змагань.

Будь-який нейтральний спортсмен, як і всі інші атлети, повинен дотримуватись усіх антидопінгових вимог, які застосовуються до них напередодні та під час Олімпійських ігор-2026, і зокрема тих, що викладені в антидопінгових правилах міжнародних федерацій.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому.

Зокрема, нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.