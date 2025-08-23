Головна Спорт Новини
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом

«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
На початку серпня 22-річна американка Пейдж Джонс брала участь у літньому Гран-прі у Куршевелі

Змагання у Франції завершилися скандалом

Американська стрибунка з трампліну Пейдж Джонс поскаржилася на нові правила огляду спортсменів перед змаганнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на aftonbladet.se.

На початку серпня 22-річна американка Пейдж Джонс брала участь у літньому Гран-прі у Куршевелі (Франція). Для допуску до старту спортсменок та їх екіпірування заздалегідь перевіряли, оскільки костюми у стрибках із трампліну повинні відповідати розмірам тіла.

«Фактично ми були змушені роздягнутися перед лікарем-чоловіком. Нам довелося зняти труси та стояти, розставивши ноги, а лікар оглядав нас близько 3-5 секунд, перш ніж ми змогли йти далі. Нас запитали, чи все гаразд, і сказали, що ми можемо відмовитись. Але ситуація все одно була неприємною», – розповіла Джонс.

Зазначається, що дівчата справді могли відмовитись від огляду, але в такому разі їх не допустили б до турніру. За правилами Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), спортсменки мають право вимагати, щоб огляд вела жінка-лікар.

FIS висловила жаль через ситуацію та підтвердила, що надалі відповідні права мають виконуватися.

«Ми поважаємо почуття спортсменок і розуміємо, що присутність лікаря-чоловіка може викликати у них дискомфорт», – зауважили у FIS.

Нагадаємо, навесні цього року норвезькі спортсмени потрапили у великий скандал через шахрайство з екіпіруванням на ЧС у Тронхеймі. Після цього Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) змінила правила огляду лижників перед усіма стартами.

Як повідомлялося, головна зірка збірної В’єтнаму з волейболу Нгуєн Тхі Біч Туєн була у заявці на чемпіонат світу, але в останній момент відмовилася їхати на турнір, пославшись на особисті причини

Місцеві ЗМІ стверджують, що справжня причина відсутності Біч Туєн на найважливішій події в історії в’єтнамського волейболу криється у питаннях, пов’язаних із її статтю. Протягом років поширюється теорія, що 25-річна спортсменка насправді є чоловіком.

