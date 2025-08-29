Головна Спорт Новини
Збірна України з голболу виграла міжнародний турнір у Литві

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Чемпіони міжнародного турніру: Олійник, Стрельчик, Циганенко, Жигалін, Сидоренко, Топорков

У фіналі Україна здолала Німеччину

Чоловіча збірна України з голболу – переможниця міжнародного турніру у Вільнюсі (Литва). Про це повідомляє «Главком».

На другому місці команда Німеччини, на третьому – Литва-1.

У групових іграх, що проходили по круговій системі, українці лише раз поступились команді Великої Британії з рахунком 2:7, а далі чотири гри поспіль виграли у команд: Литва-1 – 10:3; Фінляндія – 13:3; Литва-2 – 14:9; Німеччина – 13:6.

У півфінальному матчі з Литвою -2 українські голболісти перемогли з рахунком 12:2.

Фінальна гра з Німеччиною завершилася з рахунком 5:4 на користь команди України. Вирішальний п’ятий м’яч забив Василь Олійник за 8 секунд до кінця зустрічі.

Чемпіони міжнародного турніру: Василь Олійник, Антон Стрельчик, Євгеній Циганенко, Родіон Жигалін, Федір Сидоренко, Олександр Топорков.

Антон Стрельчик отримав спеціальну нагороду турніру – найкращий захисник.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

