Збірна України з голболу виграла міжнародний турнір у Литві

У фіналі Україна здолала Німеччину

Чоловіча збірна України з голболу – переможниця міжнародного турніру у Вільнюсі (Литва). Про це повідомляє «Главком».

На другому місці команда Німеччини, на третьому – Литва-1.

У групових іграх, що проходили по круговій системі, українці лише раз поступились команді Великої Британії з рахунком 2:7, а далі чотири гри поспіль виграли у команд: Литва-1 – 10:3; Фінляндія – 13:3; Литва-2 – 14:9; Німеччина – 13:6.

У півфінальному матчі з Литвою -2 українські голболісти перемогли з рахунком 12:2.

Фінальна гра з Німеччиною завершилася з рахунком 5:4 на користь команди України. Вирішальний п’ятий м’яч забив Василь Олійник за 8 секунд до кінця зустрічі.

Чемпіони міжнародного турніру: Василь Олійник, Антон Стрельчик, Євгеній Циганенко, Родіон Жигалін, Федір Сидоренко, Олександр Топорков.

Антон Стрельчик отримав спеціальну нагороду турніру – найкращий захисник.

