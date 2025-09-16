Покусала суперницю. Регбістка збірної Франції пропустить вирішальні матчі Кубка світу
Француженка Бертум'є вкусила ірландку Аїфу Вейфер під час матчу Кубка світу
Регбістка збірної Франції Аксель Бертум'є була дискваліфікована за неспортивну поведінку в матчі плей-офф жіночого Кубка світу в Англії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародну федерацію регбі (World Rugby).
14 вересня в Ексетері відбулася чвертьфінальна гра турніру. Франція перемогла Ірландію з рахунком 18:13. Бертум'є вкусила ірландку Аїфу Вейфер під час матчу.
У понеділок, 15 вересня, справу у прискореному порядку розібрав Незалежний комітет із розгляду порушень. Бертум'є отримала дискваліфікацію на 12 матчів. Француженка більше не зможе зіграти на Кубку світу-2025.
Гравчиня вибачилася перед Вейфер і всією збірною Ірландії, а також вибачилася перед партнерками по команді за те, що не зможе зіграти у вирішальних матчах турніру.
У півфіналах Кубка світу Франція зіграє проти Англії, а збірна Нової Зеландії зіграє з Канадою. Півфінальні матчі відбудуться 19-20 вересня, фінал пройде у Лондоні 27 вересня.
Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.
Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.
Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.
Коментарі — 0