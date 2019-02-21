Молчанов не зміг пробитися до 1/2 фіналу турніру у Франції



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Денис Молчанов і Ігор Зеленай зупинилися в 1/4 фіналу

Денис Молчанов завершує свій виступ на змаганнях у Марселі

Українець і його напарник Ігор Зеленай (Словаччина), посіяні під четвертим номером, не зуміли пробитися в півфінал турніру.

В 1/4 Молчанов і Зеленай програли дуету Жеремі Шарді/Фабріс Мартен: 6-3, 6-4 на користь французів. Матч тривав менше години, українсько-словацький тандем програв по гейму на своїй подачі в кожній партії.

Відзначимо, що минулого тижня Шарді в парі з Хенрі Контіненом з Фінляндії виграв парний титул в Роттердамі.

Зазначимо, що на цьому ж турнірі в одичному розряді до другого кола пробився інший український тенісист Сергій Стаховський. Він зіграє сьогодні свій поєдинок проти француза Грегуара Баррера.

Нагадаємо, у поєдинку першого кола українсько-словацький дует переміг пару Херард Гранольєрс (Іспанія) / Бенуа Пер (Франція): 6-4, 7-6 (5).

Варто зазначити, що минулого тижня Молчанов і Зеленай виступали на кортах у США.

Українець і його напарник зі Словаччини зазнали поразки в першому колі: британці Люк Бембрідж та Джонні О'Мара, посіяні під третім номером, обіграли їх з рахунком 6-4, 6-3.

Джерело: btu.org.ua