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    Молчанов не зміг пробитися до 1/2 фіналу турніру у Франції

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    Денис Молчанов і Ігор Зеленай зупинилися в 1/4 фіналу - Молчанов не зміг пробитися до 1/2 фіналу турніру у Франції
    Денис Молчанов і Ігор Зеленай зупинилися в 1/4 фіналу

    Денис Молчанов завершує свій виступ на змаганнях у Марселі

    Українець і його напарник Ігор Зеленай (Словаччина), посіяні під четвертим номером, не зуміли пробитися в півфінал турніру.

    В 1/4 Молчанов і Зеленай програли дуету Жеремі Шарді/Фабріс Мартен: 6-3, 6-4 на користь французів. Матч тривав менше години, українсько-словацький тандем програв по гейму на своїй подачі в кожній партії.

    Відзначимо, що минулого тижня Шарді в парі з Хенрі Контіненом з Фінляндії виграв парний титул в Роттердамі.

    Зазначимо, що на цьому ж турнірі в одичному розряді до другого кола пробився інший український тенісист Сергій Стаховський. Він зіграє сьогодні свій поєдинок проти француза Грегуара Баррера.

    Нагадаємо, у поєдинку першого кола українсько-словацький дует переміг пару Херард Гранольєрс (Іспанія) / Бенуа Пер (Франція): 6-4, 7-6 (5).

    Варто зазначити, що минулого тижня Молчанов і Зеленай виступали на кортах у США.

    Українець і його напарник зі Словаччини зазнали поразки в першому колі: британці Люк Бембрідж та Джонні О'Мара, посіяні під третім номером, обіграли їх з рахунком 6-4, 6-3.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Денис Молчанов
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