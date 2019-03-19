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    Мораєс: «Щасливий в Україні. Була можливість покинути її дуже багато разів»

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    Мораєс: «Щасливий в Україні. Була можливість покинути її дуже багато разів»

    Новоспечений українець уже показав свій паспорт

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    Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєс прокоментував отримання паспорта громадянина України.

    «Україна - країна, яку ми з сім'єю вибрали для життя вже майже сім років тому. Тут ростуть і пішли в школу наші діти.

    У нас була можливість покинути цю країну дуже багато разів, але ми завжди приймали рішення залишитися, тому що щасливі в Україні», - сказав Мораес.


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