Мораєс: «Щасливий в Україні. Була можливість покинути її дуже багато разів»
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Новоспечений українець уже показав свій паспорт
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Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєс прокоментував отримання паспорта громадянина України.
«Україна - країна, яку ми з сім'єю вибрали для життя вже майже сім років тому. Тут ростуть і пішли в школу наші діти.
У нас була можливість покинути цю країну дуже багато разів, але ми завжди приймали рішення залишитися, тому що щасливі в Україні», - сказав Мораес.