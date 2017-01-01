Морозюк: Зрозуміли, що грати на нічию далі не можна - перелаштувалися і перемогли

Капітан «Динамо» прокоментував перемогу над «Партизаном»

У матчі з «Партизаном» у 6-му турі групового етапу Ліги Європи «Динамо» мало набагато кращу реалізацію, ніж в інших поєдинках. Про це заявив капітан столичного клубу Микола Морозюк, який прокоментував перемогу над сербським «Партизаном». «Упевнено виграли, задачу виконали. Гадаю, усім сподобалася ця гра,



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Микола Морозюк

Капітан «Динамо» прокоментував перемогу над «Партизаном»

У матчі з «Партизаном» у 6-му турі групового етапу Ліги Європи «Динамо» мало набагато кращу реалізацію, ніж в інших поєдинках.

Про це заявив капітан столичного клубу Микола Морозюк, який прокоментував перемогу над сербським «Партизаном».

«Упевнено виграли, задачу виконали. Гадаю, усім сподобалася ця гра, сьогодні реалізація була набагато кращою, ніж в інших поєдинках. Ми виходили на гру, знаючи, що перед нами стоїть завдання - посісти перше місце. У перші десять хвилин, напевно, думали, що нас влаштує і нічия, але потім зрозуміли, що так грати далі не можна. Зробили висновки, перелаштувалися і перемогли», - зазначив він.

«Тепер потрібно якомога швидше налаштуватися на гру проти «Олександрії». Цей матч для мене важливіший, ніж сьогоднішній проти «Партизана», - додав Морозюк.

Півазихсинк «Динамо» також прокоментував відхід хорватського легіонера Домагоя Віди в «Бешикташ».

«Віда - дуже хороший гравець і друг. Він був важливим футболістом для «Динамо» і в роздягальні, і на футбольному полі. Ми всі вдячні йому за період, який він провів у «Динамо». Віда продовжить свою кар'єру в іншій команді. Таке футбольне життя. Можу побажати йому тільки удачі», - підкреслив Морозюк у коментарі прес-службі «Динамо».