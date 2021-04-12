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    УЄФА дозволив українським уболівальникам без карантину потрапити на футбольне Євро

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    Стадіон у Бухаресті може бути заповнений на 30 відсотків - УЄФА дозволив українським уболівальникам без карантину потрапити на футбольне Євро
    Стадіон у Бухаресті може бути заповнений на 30 відсотків
    Фото з відкритих джерел

    Аби відвідати матчі нашої команди в Бухаресті достатньо надати негативний тест на коронавірус

    Українським любителям футболу не треба буде проходити карантинні заходи для того, аби потрапити на матчі національної команди на чемпіонаті Європи з футболу. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

    Проте, зазначається, вболівальники будуть зобов’язані дотримуватися всіх обмежень і вимог при перетинанні кордонів, що діятимуть на момент поїздки. У дев’яти країнах-господарях Євро-2020 не передбачається якихось преференцій для володарів квитків.

    Лише три країни планують послабити обмеження й вимоги при перетинанні кордонів: Росія (Санкт-Петербург), Азербайджан (Баку) та Угорщина (Будапешт). У цих країнах володарі квитків можуть отримати дозвіл на в’їзд та звільнення від карантину в межах спеціальних процедур.

    Для українців важлива інформація, що вболівальникам, які приїдуть на матчі до Бухареста, буде дозволено не відбувати карантин, якщо вони нададуть нещодавно зроблений негативний тест на COVID-19 і перебуватимуть у країні не більше трьох днів. Нагадаємо, що саме в Бухаресті збірна України проведе два поєдинки групового раунду Євро-2020, проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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