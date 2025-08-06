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Юнацька збірна України з футболу зіграла внічию в контрольному матчі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футболу зіграла внічию в контрольному матчі
Підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з рахунком 2:2

Збірна України готується до участі у кваліфікаційному раунді Євро-2026 (U-19)

Юнацька збірна України U-18/19 (гравці 2007 року народження) в межах селекційного збору в Києві, який тривав із 3-го до 6 серпня, на стадіоні імені Баннікова провела контрольний поєдинок проти «Лівого берега-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з рахунком 2:2. На 21-й хвилині збірникам вдалася атака правим флангом, і прострільну передачу через увесь штрафний майданчик суперника замкнув Максим Кічун. 

У другому таймі наставник синьо-жовтих повністю змінив склад. А на 58-й хвилині «Лівий берег» зрівняв рахунок. Богдан Пасічний реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером збірної. Ще за три хвилини Михайло Міщенко в контратаці вивів київську команду вперед. 

Тим не менш, гравці збірної не знітилися, і на 82-й хвилині вирівняли становище. Вже порожні ворота після поперечної передачі розстріляв Іван Денісов – 2:2.

Товариський матч

Україна (U-19) – «Лівий берег-2» – 2:2 (1:0)

Голи: Кічун (21), Денісов (82) – Пасічний (58), Міщенко (61).

Україна U-19 (1 тайм): Макаренко, Дігтяр, Чеберинчак, Маяков, Кокодиняк, Король, Каменський, Тепляков, Кічун, Івасій, Трегуб.

Україна U-19 (2 тайм): Сунцов, Дикий, Шерстюк, Приходько, Губенко, Благодарний, Лепський, Фещенко, Захаров, Дударєв, Денісов.

Нагадаємо, ця збірна готується до участі у кваліфікаційному раунді Євро-2026 (U-19). Наша команда потрапила до групи 5 разом зі Словаччиною, Чорногорією та Албанією. Мінітурнір відбудеться в листопаді в Албанії.

Календар матчів юнацької збірної України U-19

  • 12.11.2025. Україна – Албанія
  • 15.11.2025. Україна – Чорногорія 
  • 18.11.2025. Словаччина – Україна 

52 команди розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в еліт-раунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

Нагадаємо, «Динамо» в номінально домашньому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилися кіпрському «Пафосу» – 0:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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