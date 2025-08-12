«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»

Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське «Динамо» зіграло проти кіпрського «Пафоса», пише «Главком».

Перед цим матчем «Динамо» перебувало в гарному настрої після розгромної перемоги над «Рухом» зі Львова (5:1) в українському чемпіонаті, але вже на початку зустрічі господарі зіпсували їм настрій. Вже на 2-й хвилині довгим пасом зі своєї половини поля партнери вивели Драгомира на позицію правого інсайду. З гострого кута він не став бити, а відпасував назад на Танковича, перша спроба якого була заблокована, але вдруге він віддав передачу на дальню стійку, де Оршич замкнув – 1:0.

«Пафос» не збирався зупинятися. Бруну кілька разів прострілював із правого флангу, але партнери не встигали замкнути передачі. Після подачі з кутового динамівці ледь не зрізали м’яча у власні ворота.

На 10-й хвилині з’явився перший справді небезпечний момент біля воріт кіпріотів. Ярмоленко прорвався до штрафного по правому флангу і прострілив у воротарський майданчик, куди набіг Буяльський і намагався переправити м’яч у ворота, проте голкіпер зіграв надійно. Вже на 13-й хвилині капітан «Пафоса» міг забивати, але його удар із центру штрафного відбив Нещерет.

На 25-й хвилині господарі створили два реальні моменти через помилки захисту «Динамо». Спершу після передачі Дубінчака, який не розрахував відскок м’яча, Коррея вийшов на ворота, але пробив над поперечиною. Через кілька секунд Тимчик необачно відпасував назад, внаслідок чого Драгомір опинився віч-на-віч із Нещеретом, але воротар відбив атаку.

У першому таймі підопічні Шовковського дозволяли супернику багато моментів. Знову була стрімка атака з лівого флангу, яку після скидки Танковича ударом у падінні завершував Драгомір, проте Михавко встиг вибити м’яч над поперечиною. Коррея також мав шанс, але пробив повз ворота. Єдиний помітний момент у «Динамо» – удар Бражка зі штрафного після фолу на Шапаренку приблизно з 30 метрів, який голкіпер впевнено забрав.

Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів. Натомість на 55-й хвилині «Пафос» подвоїв перевагу: Оршич протягнув м’яча у штрафний, виконав м’яку подачу на правий кут воротарського майданчика, звідки Коррея з льоту влучно пробив – 2:0.

Хорошу нагоду зменшити відставання мав Кабаєв, який замикали пас Ярмоленка, але пробив повз стійку. Нещерет також продемонстрував майстерність, відбивши сильний удар Танковича під поперечину. Господарі ще мали кілька шансів збільшити рахунок: дальній удар Оршича був неточним, а Андерсон, увійшовши у штрафний по лівому флангу, пробив повз ворота.

Наприкінці матчу «Динамо» намагалося організувати штурм, але безуспішно. На 90-й хвилині Жажа, який опинився на добиванні після сейву Нещерета, пробив над поперечиною.

Отже, «Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) – Ванат (40).

Нагадаємо, «Динамо» в номінально домашньому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилося кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий.

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.