Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився суперник «Динамо» у раунді плей-оф Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Визначився суперник «Динамо» у раунді плей-оф Ліги Європи
«Біло-сині» зіграють з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва

Перший поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між «Динамо» та «Маккабі» пройде 21 серпня

У четвер, 14 серпня, визначився суперник київського «Динамо» по раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

За право зіграти в основному етапі єврокубку «біло-сині» посперечаються з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва. Після виїзної перемоги на Мальті над «Хамрун Спартанс» - 2:1 (Ревіво, 79, Мадмон, 90+6 – Коффі, 71, з пенальті) ізраїльський клуб обіграв суперника й у номінально домашньому поєдинку, що пройшов у сербському місті Бачка-Топола, - 3:1 (Шахар, 37, 45+2, Давіда, 69 – Мбонг, 43; на 28-й хвилині Емерсон («Хамрун Спартанс») не реалізував пенальті).

Наш майбутній суперник провів переможний для себе матч-відповідь у такому складі: Мішпаті – Асанте, Стоїч, Шломо (Гейтор, 64), Ревіво – Сіссоко (Ледерман, 80), Перец (Ной, 64), Шахар, Давіда, Мадмун (Тургеман, 46) – Ніколаєску (Пататі, 46).

Зазначимо, що перший поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між «Динамо» та «Маккабі» пройде 21 серпня в місті Бачка-Топола (Сербія) на стадіоні TSC Arena, де тель-авівці проводять свої домашні поєдинки в кваліфікації єврокубка. Матч-відповідь запланований на 28 серпня та пройде на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

Вже на 2-й хвилині довгим пасом зі своєї половини поля партнери вивели Драгомира на позицію правого інсайду. З гострого кута він не став бити, а відпасував назад на Танковича, перша спроба якого була заблокована, але вдруге він віддав передачу на дальню стійку, де Оршич замкнув – 1:0.

На 25-й хвилині господарі створили два реальні моменти через помилки захисту «Динамо». Спершу після передачі Дубінчака, який не розрахував відскок м’яча, Коррея вийшов на ворота, але пробив над поперечиною. Через кілька секунд Тимчик необачно відпасував назад, внаслідок чого Драгомір опинився віч-на-віч із Нещеретом, але воротар відбив атаку.

Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів. Натомість на 55-й хвилині «Пафос» подвоїв перевагу: Оршич протягнув м’яча у штрафний, виконав м’яку подачу на правий кут воротарського майданчика, звідки Коррея з льоту влучно пробив – 2:0.

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) –  Ванат (40).

Теги: ФК «Маккабі» (Тель-Авів) Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гру «Шахтар» – «Панатінаїкос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ
«Шахтар» – «Панатінаїкос»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
Вчора, 14:56
Забарний: Я насолоджувався, коли дивився за стилем гри «ПСЖ»
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
13 серпня, 08:19
Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів
«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»
12 серпня, 22:48
Ронні Стам брав участь у ввезенні близько 700 кілограмів кокаїну з Чилі
Нідерландський ексфутболіст отримав сім років в'язниці за наркоторгівлю
12 серпня, 18:52
Ілля Забарний підписав контракт із «ПСЖ»
Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів
12 серпня, 13:23
Донеччани можуть знову зіграти з турецьким клубом
Став відомий потенційний суперник «Шахтаря» у кваліфікації Ліги Європи
4 серпня, 14:19
Бастіан Швайнштайгер та колишня перша ракетка світу Ана Іванович розлучилися після дев'яти років шлюбу
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
4 серпня, 11:46
Антон Міранчук виступає за «Сьон» з вересня 2024 року
Російський футболіст поскаржився на якість медицини у Швейцарії
1 серпня, 12:52
Гру «Санта Колома» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ
«Санта Колома» – «Полісся»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
31 липня, 13:41

Новини

Як збірна України з баскетболу готується до матчу проти Швейцарії: фотогалерея
Як збірна України з баскетболу готується до матчу проти Швейцарії: фотогалерея
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
Україна залишається на третьому місці медального заліку Всесвітніх ігор
Україна залишається на третьому місці медального заліку Всесвітніх ігор
Визначився суперник «Динамо» у раунді плей-оф Ліги Європи
Визначився суперник «Динамо» у раунді плей-оф Ліги Європи
Фанати «Маккабі» на грі з польським клубом вивісили банер з написом «Вбивці з 1939 року»
Фанати «Маккабі» на грі з польським клубом вивісили банер з написом «Вбивці з 1939 року»
«Шахтар» поступився «Панатінаїкосу» та вилетів у плейоф відбору Ліги конференцій
«Шахтар» поступився «Панатінаїкосу» та вилетів у плейоф відбору Ліги конференцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
7765
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
2972
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
2136
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
1694
Успіння Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua