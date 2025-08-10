Головна Спорт Новини
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Цього тижня стало відомо, що африканський футболіст московського «Динамо» Нгамале зустрічається з росіянкою Nikki Seey

У Парижі блогерка Nikki Seey зіткнулася з новими санкціями щодо громадян країн-агресорок

Коханка африканського футболіста московського «Динамо» Мумі Нгамале блогерка Ніка, яка відома у соцмережах під ніком Nikki Seey, та її подруга не змогли придбати речі у паризькому бутіку. Про це повідомляє «Главком».

Цього тижня стало відомо, що африканський футболіст московського «Динамо» Мумі Нгамале зустрічається з росіянкою. Його коханкою є блогерка Ніка, яка відома у соцмережах під ніком Nikki Seey.

Наразі росіянка перебуває у Франції разом із подругою Євою. Сьогодні, 10 серпня, вона розповіла, як у Парижі вони зіткнулися з новими санкціями щодо громадян країн-агресорок.

«У Франції в бутіку Yves Saint Laurent Єві не продають речі через те, що вона з Білорусі», – сказала коханка футболіста московського «Динамо» на відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Я просто в шоці. Вперше зі мною відбувається таке», – додала Єва.

«Я не думала, що ми колись із цим зіткнемося. Я думала, це неправда», – заявила російська блогерка

Виклавши відео, росіянка написала: «У Парижі у бутіку Saint Laurent не продають речі росіянам чи білорусам».

Одна з підписниць блогерки написала їй: «Цікаво, я купувала у червні спокійно».

«Сказали, два тижні тому посилили пакет санкцій. Справа в тому, що посилили санкції. Нам про це розповів менеджер», – відповіла коханка футболіста «Динамо».

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

