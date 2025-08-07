Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів

Для родин героїв поєдинок київського клубу є набагато більшеим, ніж просто футбольний захід

Памʼять – це те, що обʼєднує клуб, спільноту й покоління

У вівторок, 5 серпня, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» – «Пафос» відвідали родини загиблих на війні фанатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Для родин героїв це набагато більше, ніж просто футбольний захід. Ця подія – повернення на трибуну, де колись були їхні близькі люди.

ФК «Динамо» підтримав ініціативу фонду «Трибуна Героїв» як матеріально, так і морально: клуб повністю забезпечив трансфер, проживання, харчування та квитки на матч.

Поєдинок «Динамо» – «Пафос» відвідали родичі таких військових:

Олег «Беркут» Дідушко, який був фанатом ФК «Динамо» (Київ) та представником колективу «Old Legion». Представник старої школи столичного фанатизму об'їхав за «Динамо» величезну кількість українських (і не тільки) міст. Він застав часи, як часто кажуть вболівальники – «ще того», романтичного фанатизму. Також брав участь у великій кількості навколофутбольних подій 1990-2000-х років.

7 лютого 2015 року близько 22:30 під час несення служби на блокпосту біля міста Дебальцеве (Донецької обл.) група, до складу якої входив солдат Олег Дідушко, опинилася під безперервним артилерійським і мінометним вогнем. Під час бою Олег Дідушко отримав численні уламкові ураження не сумісні з життям. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Володимир «Найт» Основенко, який був фанатом ФК «Динамо» (Київ). Ще в дитинстві, почавши відвідувати з батьком фанатський сектор на домашніх та виїзних матчах «Динамо», Володимир вже незабаром став його активним учасником.

«Найт» воював на посаді снайпера і встиг ліквідувати не один десяток ворогів. Загинув 1 березня 2024 року при виконанні бойового завдання в районі н.п. Іванівське неподалік Бахмута (Донецької обл).

Максим «Насім» Токарев, який був фанатом ФК «Динамо» (Київ), представником колективу «Neighborhood». На фанатський сектор «Динамо» прийшов ще в шкільному віці, адже вся родина вболівала за киян.

Загинув 23 жовтня 2022 в районі с. Опитне (Донецької обл), внаслідок підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Ростислав «Джері» Терещенко, який був фанатом ФК «Динамо» (Київ). Вболівати за столичне «Динамо» Ростислав почав ще в юності, а в 2011 році потрапив на фанатський сектор. Мав на своєму рахунку велику кількість виїздів та «Золотий сезон» 2013/14.

Загинув 28 грудня 2023 року під час бойового зіткнення з ворогом у місті Авдіївка (Донецької обл). Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, кияни в номінально домашньому поєдинку на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилися кіпрському «Пафосу» – 0:1.