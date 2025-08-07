Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів
Для родин героїв поєдинок київського клубу є набагато більшеим, ніж просто футбольний захід

Памʼять – це те, що обʼєднує клуб, спільноту й покоління

У вівторок, 5 серпня, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» – «Пафос» відвідали родини загиблих на війні фанатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Для родин героїв це набагато більше, ніж просто футбольний захід. Ця подія – повернення на трибуну, де колись були їхні близькі люди.

ФК «Динамо» підтримав ініціативу фонду «Трибуна Героїв» як матеріально, так і морально: клуб повністю забезпечив трансфер, проживання, харчування та квитки на матч.

Поєдинок «Динамо» – «Пафос» відвідали родичі таких військових:

Олег «Беркут» Дідушко, який був фанатом ФК «Динамо» (Київ) та представником колективу «Old Legion». Представник старої школи столичного фанатизму об'їхав за «Динамо» величезну кількість українських (і не тільки) міст. Він застав часи, як часто кажуть вболівальники – «ще того», романтичного фанатизму. Також брав участь у великій кількості навколофутбольних подій 1990-2000-х років.

7 лютого 2015 року близько 22:30 під час несення служби на блокпосту біля міста Дебальцеве (Донецької обл.) група, до складу якої входив солдат Олег Дідушко, опинилася під безперервним артилерійським і мінометним вогнем. Під час бою Олег Дідушко отримав численні уламкові ураження не сумісні з життям. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Володимир «Найт» Основенко, який був фанатом ФК «Динамо» (Київ). Ще в дитинстві, почавши відвідувати з батьком фанатський сектор на домашніх та виїзних матчах «Динамо», Володимир вже незабаром став його активним учасником.

«Найт» воював на посаді снайпера і встиг ліквідувати не один десяток ворогів. Загинув 1 березня 2024 року при виконанні бойового завдання в районі н.п. Іванівське неподалік Бахмута (Донецької обл).

Максим «Насім» Токарев, який був фанатом ФК «Динамо» (Київ), представником колективу «Neighborhood». На фанатський сектор «Динамо» прийшов ще в шкільному віці, адже вся родина вболівала за киян. 

Загинув 23 жовтня 2022 в районі с. Опитне (Донецької обл), внаслідок підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Ростислав «Джері» Терещенко, який був фанатом ФК «Динамо» (Київ). Вболівати за столичне «Динамо» Ростислав почав ще в юності, а в 2011 році потрапив на фанатський сектор. Мав на своєму рахунку велику кількість виїздів та «Золотий сезон» 2013/14.

Загинув 28 грудня 2023 року під час бойового зіткнення з ворогом у місті Авдіївка (Донецької обл). Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, кияни в номінально домашньому поєдинку на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилися кіпрському «Пафосу» – 0:1.

Теги: ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ ультрас фанати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Динамо» програло «Пафосу» в кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» програло «Пафосу» в кваліфікації Ліги чемпіонів
5 серпня, 22:58
Причиною невдоволення фанів стали результати команди
Фанати «Жальгіріса» закидали поле валізами – вимагали відставки тренера
5 серпня, 11:21
Гру «Динамо» – «Пафос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2 та «Київстар ТБ»
«Динамо» – «Пафос»: де дивитися гру кваліфікації Ліги чемпіонів
5 серпня, 10:30
Грецький клуб вилетів у Лігу Європи та зіграє там з «Шахтарем», якщо «гірникам» вдасться здолати «Бешикташ»
Став відомий потенційний суперник «Шахтаря» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи
31 липня, 11:52
У церемонії жеребкування взяли участь спеціально запрошені гості
Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд
30 липня, 17:40
Раніше Забарний наполягав, що не приєднається до «ПСЖ», поки в клубі залишається російський воротар
Забарний переходить у «ПСЖ». ЗМІ повідомили, коли відбудеться трансфер
26 липня, 00:14
Гаскойн – член Залу слави англійського футболу
Ексфутболіст збірної Англії потрапив у відділення інтенсивної терапії після втрати свідомості
21 липня, 12:02
Українці працюватимуть на гру «Діфферданж» (Люксембург) – «Дріта» (Косово)
Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
9 липня, 14:12
«Челсі» продовжує боротьбу за трофей
Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу
9 липня, 10:03

Новини

ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори
Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори
Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів
Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів
Українки здобули срібло на юніорському чемпіонаті Європи зі стендової стрільби
Українки здобули срібло на юніорському чемпіонаті Європи зі стендової стрільби
«Панатінаїкос» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
«Панатінаїкос» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
«ПСЖ» пообіцяв Забарному, що позбудеться росіянина Сафонова – джерело
«ПСЖ» пообіцяв Забарному, що позбудеться росіянина Сафонова – джерело

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
12K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
8317
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
4372
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
3871
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Новини

Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua