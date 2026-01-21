Головна Спорт Новини
МПК відреагував на запровадження Україною санкцій проти Паралімпійського комітету Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
МПК відреагував на запровадження Україною санкцій проти Паралімпійського комітету Росії
Президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков потрапив під санкції України

Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» та прокоментував запровадження Україною санкцій проти Паралімпійського комітету Росії і його президента Павла Рожкова.

17 січня 2026 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №60/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських спортивних діячів та організацій, залучених до пропаганди війни проти України.

Зокрема, під санкції потрапив Паралімпійський комітет Росії і його президент Павло Рожков.

«Главком» поцікавився у Міжнародного паралімпійського комітету (МПК):

  • Чи відомо МПК про запровадження Україною санкцій?
  • Як МПК може прокоментувати цю інформацію?

«МПК знає про цю ситуацію. Це все, що ми можемо сказати з цього питання», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: спорт санкції паралімпійські ігри

Читайте нас

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

