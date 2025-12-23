Головна Спорт Новини
Росіянин Садрєєв, якого помічник Путіна нагороджував орденом, був визнаний нейтральним атлетом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Росіянин Садрєєв, якого помічник Путіна нагороджував орденом, був визнаний нейтральним атлетом
Нагороду у квітні 2022 року Садрєєву особисто вручив помічник президента РФ Ігор Левітін

Садрєєв має можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) визнала нейтральним атлетом російського стрибуна з трампліну Данила Садрєєв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIS.

Садрєєв є срібним призером Олімпійських ігор 2022 року у змаганнях серед змішаних команд. Після цього успіху російський диктатор Володимир Путін нагородив його орденом «За заслуги перед Батьківщиною» І ступеня.

Нагороду у квітні 2022 року Садрєєву особисто вручив помічник президента РФ Ігор Левітін.

Участь у таких заходах є порушенням рекомендацій МОК щодо нейтральних атлетів.

Тепер Садрєєв має можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

