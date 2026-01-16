Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання

Ларсон і Капран минулого року змагалися на світовій першості в Бостоні, де не здобули путівки на Олімпіаду

Фігуристи «заскочили в останній вагон»

Українські фігуристи Зої Ларсон та Андрій Капран зуміли кваліфікуватися до довільного танцю на чемпіонаті Європи-2026, що триває в британському Шеффілді. Про це повідомляє «Главком»

Для дуету, який уперше представляє Україну на континентальній першості, цей виступ став справжнім випробуванням на витривалість та майстерність. У ритмічному танці серед 28 пар-учасників українцям необхідно було потрапити до топ-20, аби продовжити боротьбу за нагороди.

За свою запальну програму Ларсон та Капран отримали 59,24 бала, що дозволило їм посісти саме останнє прохідне двадцяте місце. Технічна оцінка пари склала 31,99 бала. Найвищу вартість у програмі мала серія кроків (PSt1), за яку пара отримала 8,41 бала з урахуванням позитивних надбавок від суддів. Впевнено було виконано обертальну підтримку четвертого рівня (RoLi4), оцінену в 6,20 бала, а також хореографічну серію слайдів, що принесла ще 3,71 бала. Найбільш невдалим стало виконання твізлів, який судді оціниои на перший та другий рівень з чотирьох можливих. За рахунок цього вони втратили понад 1,4 бала у складності.

Перевага над найближчими переслідувачами, парою зі Швейцарії, виявилася мінімальною – лише 0.12 бала. Цей результат дозволив Україні продовжити серію виходів у фінальну частину змагань у танцях на льоду на дев’яти поспіль чемпіонатах Європи.

Поки що лідерами континентальної першості є представники Франції Лоуренс Фурньє Бодрі та Гійом Сізерон, які за свій ритмічний танець набрали 86,93 бала. На другій та третій позиціях розташувалися дуети з Великої Британії та Італії. Вирішальний етап змагань у танцях на льоду відбудеться у суботу, 17 січня. Початок довільної програми заплановано на 20:30 за київським часом, де Зої Ларсон та Андрій Капран намагатимуться покращити свій проміжний результат.

Нагадаємо, що фігурист Кирило Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи.За свій виступ Кирило Марсак отримав оцінку 76,92 бали. Найдорожчим елементом програми став каскад потрійний лутц-потрійний тулуп, за який фігурист отримав 11,62 бала. Також українець успішно виконав четверний сальхов (10,25 бала) та продемонстрував чудову техніку на потрійному акселі, отримавши високі надбавки за якість (GOE +1.94). Дещо менш вдалими виявилися обертання: на комбінованому обертанні зі зміною ноги (CCSp3) Марсак втратив бали, проте компенсував це впевненою доріжкою кроків другого рівня.