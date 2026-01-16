Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
Ларсон і Капран минулого року змагалися на світовій першості в Бостоні, де не здобули путівки на Олімпіаду
фото: REUTERS/Andrew Boyers

Фігуристи «заскочили в останній вагон»

Українські фігуристи Зої Ларсон та Андрій Капран зуміли кваліфікуватися до довільного танцю на чемпіонаті Європи-2026, що триває в британському Шеффілді. Про це повідомляє «Главком»

Для дуету, який уперше представляє Україну на континентальній першості, цей виступ став справжнім випробуванням на витривалість та майстерність. У ритмічному танці серед 28 пар-учасників українцям необхідно було потрапити до топ-20, аби продовжити боротьбу за нагороди.

За свою запальну програму Ларсон та Капран отримали 59,24 бала, що дозволило їм посісти саме останнє прохідне двадцяте місце. Технічна оцінка пари склала 31,99 бала. Найвищу вартість у програмі мала серія кроків (PSt1), за яку пара отримала 8,41 бала з урахуванням позитивних надбавок від суддів. Впевнено було виконано обертальну підтримку четвертого рівня (RoLi4), оцінену в 6,20 бала, а також хореографічну серію слайдів, що принесла ще 3,71 бала. Найбільш невдалим стало виконання твізлів, який судді оціниои на перший та другий рівень з чотирьох можливих. За рахунок цього вони втратили понад 1,4 бала у складності.

Перевага над найближчими переслідувачами, парою зі Швейцарії, виявилася мінімальною – лише 0.12 бала. Цей результат дозволив Україні продовжити серію виходів у фінальну частину змагань у танцях на льоду на дев’яти поспіль чемпіонатах Європи.

Поки що лідерами континентальної першості є представники Франції Лоуренс Фурньє Бодрі та Гійом Сізерон, які за свій ритмічний танець набрали 86,93 бала. На другій та третій позиціях розташувалися дуети з Великої Британії та Італії. Вирішальний етап змагань у танцях на льоду відбудеться у суботу, 17 січня. Початок довільної програми заплановано на 20:30 за київським часом, де Зої Ларсон та Андрій Капран намагатимуться покращити свій проміжний результат.

Нагадаємо, що фігурист Кирило Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи.За свій виступ Кирило Марсак отримав оцінку 76,92 бали. Найдорожчим елементом програми став каскад потрійний лутц-потрійний тулуп, за який фігурист отримав 11,62 бала. Також українець успішно виконав четверний сальхов (10,25 бала) та продемонстрував чудову техніку на потрійному акселі, отримавши високі надбавки за якість (GOE +1.94). Дещо менш вдалими виявилися обертання: на комбінованому обертанні зі зміною ноги (CCSp3) Марсак втратив бали, проте компенсував це впевненою доріжкою кроків другого рівня. 

Теги: фігурне катання чемпіонат Європи спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марсак є першим українцем, який виконує четверні стрибки
Фігурист Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи
Вчора, 22:42
Брат Колесника служить у ЗСУ, а родина щодня перебуває під обстрілами в Харкові
Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
12 сiчня, 18:03
24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
20 грудня, 2025, 09:48
На честь авіакатастрофи були проведені меморіальні заходи, на одному з яких виступав син загиблих Максим Наумов
Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів
19 грудня, 2025, 13:01
Найкращим результатом для України на гандбольних чемпіонатах Європи є одинадцяте місце у 2002 році
Україна з рекордно розгромної поразки розпочала чемпіонат Європи з гандболу
Сьогодні, 00:22
Україна зіграє на Євро-2026 після дворічної паузи
Чоловіча збірна України з гандболу зіграла на товариському турнірі перед Євро-2026
10 сiчня, 23:08
Дегтярьову подобаються справи Ковентрі
Підсанкційний російський чиновник похвалив очільницю МОК Ковентрі
Вчора, 15:20
Шеп'юк (ліворуч) здобув 35.10 FIS Points
Гірськолижник Шеп'юк здобув історичну перемогу на турнірі в Італії
12 сiчня, 11:36
Завдяки діям FIL російський військовий Матвій Пересторонін тримав шанс потрапити на Олімпіаду
Чи порушувала федерація санного спорту власні правила заради росіян? Розпочалося розслідування
9 сiчня, 16:37

Новини

Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
Скелетоніст Гераскевич здобув для України олімпійську ліцензію
Скелетоніст Гераскевич здобув для України олімпійську ліцензію
Мандзій став переможцем етапу Кубка націй з санного спорту
Мандзій став переможцем етапу Кубка націй з санного спорту
Збірна України з футзалу прибула до Словенії для проведення контрольного матчу
Збірна України з футзалу прибула до Словенії для проведення контрольного матчу
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua