Ексгравець кіберспортивної команди Коноплянки поскаржився на порушення контракту

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Ексгравець кіберспортивної команди Коноплянки поскаржився на порушення контракту
Бельгійський гравець поскаржився на порушення умов контракту та тиск з боку колишньої команди
фото: ESL

Бельгієць не був задоволений кінцем співпраці з організацією

Бельгійський професійний гравець у CS2 Ніколас «Keoz» Дгуз, який представляє команду «kONO» з 2025 року, публічно заявив про серйозні порушення контрактних зобов’язань з боку клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі гравця. 

Організація, співвласником якої є колишній гравець збірної України з футболу Євген Коноплянка, за словами кіберспортсмена, не перерахувала йому гарантовану зарплату за грудень, попри чітко прописані в контракті строки здійснення щомісячних виплат. Після офіційного звернення щодо заборгованості, замість врегулювання ситуації, гравець, як стверджує, зіткнувся з погрозами та спробами його дискредитувати. Представники клубу нібито заявили, що сума мінімальної зарплати «нікого не зробить багатшим», і закликали його припинити наполягати на виконанні договірних умов.

Додаткового резонансу ситуації надало те, що після направлення юридичної вимоги про виплату боргу проти Keoz раптово були висунуті звинувачення у можливому «матчфіксингу». За словами гравця, організація, посилаючись на анонімні джерела, почала наполягати на проходженні ним поліграфа. Ніколас наголосив, що подібні дії є формою тиску та маніпуляції з метою уникнення фінансових зобов’язань. Він підкреслив, що відповідно до процедур, розслідування щодо питань доброчесності мають чіткий регламент і не можуть ініціюватися виключно у відповідь на фінансові претензії з боку гравця. Водночас «Keoz» зазначив, що його офіційно не переводили до запасу та не застосовували жодних дисциплінарних санкцій, а рішення не залучати його до активного ростеру з початку грудня було внутрішнім управлінським кроком клубу, який не скасовує обов’язку виплачувати зарплату.

Позицію бельгійського кіберспортсмена публічно підтримали й інші колишні представники «kONO». Захар «Polbandana» Силедчук заявив про наявність погроз з боку керівництва організації, а Ярослав «byr9» Буряк стверджує, що функціонування клубу ґрунтувалося на неправдивих діях генерального директора. Станом на зараз офіційних коментарів від представників організації kONO не надходило.

Нагадаємо, що за кордоном арештували експрезидента однієї зі спортивних федерацій України. На Кіпрі правоохоронні органи затримали колишнього президента Федерації кіберспорту України Артура Єрмолаєва.

