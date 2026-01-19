Ексгравець кіберспортивної команди Коноплянки поскаржився на порушення контракту

Бельгієць не був задоволений кінцем співпраці з організацією

Бельгійський професійний гравець у CS2 Ніколас «Keoz» Дгуз, який представляє команду «kONO» з 2025 року, публічно заявив про серйозні порушення контрактних зобов’язань з боку клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі гравця.

Організація, співвласником якої є колишній гравець збірної України з футболу Євген Коноплянка, за словами кіберспортсмена, не перерахувала йому гарантовану зарплату за грудень, попри чітко прописані в контракті строки здійснення щомісячних виплат. Після офіційного звернення щодо заборгованості, замість врегулювання ситуації, гравець, як стверджує, зіткнувся з погрозами та спробами його дискредитувати. Представники клубу нібито заявили, що сума мінімальної зарплати «нікого не зробить багатшим», і закликали його припинити наполягати на виконанні договірних умов.

Додаткового резонансу ситуації надало те, що після направлення юридичної вимоги про виплату боргу проти Keoz раптово були висунуті звинувачення у можливому «матчфіксингу». За словами гравця, організація, посилаючись на анонімні джерела, почала наполягати на проходженні ним поліграфа. Ніколас наголосив, що подібні дії є формою тиску та маніпуляції з метою уникнення фінансових зобов’язань. Він підкреслив, що відповідно до процедур, розслідування щодо питань доброчесності мають чіткий регламент і не можуть ініціюватися виключно у відповідь на фінансові претензії з боку гравця. Водночас «Keoz» зазначив, що його офіційно не переводили до запасу та не застосовували жодних дисциплінарних санкцій, а рішення не залучати його до активного ростеру з початку грудня було внутрішнім управлінським кроком клубу, який не скасовує обов’язку виплачувати зарплату.

Позицію бельгійського кіберспортсмена публічно підтримали й інші колишні представники «kONO». Захар «Polbandana» Силедчук заявив про наявність погроз з боку керівництва організації, а Ярослав «byr9» Буряк стверджує, що функціонування клубу ґрунтувалося на неправдивих діях генерального директора. Станом на зараз офіційних коментарів від представників організації kONO не надходило.

