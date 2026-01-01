Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 2 та 3 січня

Визначилися всі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею, що проходить у США. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді плейоф між собою зіграють:

Швеція – Латвія

Чехія – Швейцарія

Канада – Словаччина

США – Фінляндія

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 2 та 3 січня.

Збірні Данії та Німеччини стали останніми у своїх групах та зіграють у втішному матчі за 9 місце. Гра відбудеться 2 січня.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.