Паралімпієць Казік здобув нагороду на Кубку світу з лижних перегонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Паралімпієць Казік здобув нагороду на Кубку світу з лижних перегонів
Олександр Казік вдало виступив у німецькому Фінстерау

Олександр Казік посів третє місце в індивідуальній гонці на 10 км вільним стилем

З бронзи розпочали українські паралімпійці виступ на Кубку світу з лижних перегонів у німецькому місті Фінстерау. Про це повідомляє «Главком».

В індивідуальній гонці на 10 км вільним стилем третє місце посів вінничанин Олександр Казік (клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом Сергієм Кучерявим.

Попереду у наших спортсменів ще три гонки: спринт класичним стилем, змішана та відкрита естафети.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: лижний спорт паралімпійські ігри

