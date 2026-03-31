Українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
фото: Асоціація спортивної боротьби України / Федерація греко-римської боротьби України

Українські борці та борчині яскраво виступили на щорічному міжнародному традиційному турнірі «Dan Kolov – Nikola Petrov» у Болгарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Наша збірна була представлена у всіх 3 видах і у кожному з них здобула нагороди.

Вільна боротьба

  • Золото: Василь Шуптар (до 70 кг) і Василь Михайлов (до 79 кг)
  • Срібло: Роман Гуцуляк (до 57 кг), Микита Абрамов (до 61 кг), Олександр Мамрош (до 86 кг), Володимир Кочанов (до 125 кг)
  • Бронза: Каміль Керимов (до 61 кг), Ігор Никифорук (до 74 кг), Богдан Олійник (до 74 кг), Мухаммед Алієв (до 92 кг)

Жіноча боротьба

  • Золото: Марія Єфремова (до 53 кг) і Анастасія Алпєєва (до 76 кг)
  • Срібло: Наталія Клівчуцька (до 53 кг)
  • Бронза: Вікторія Слободенюк (до 50 кг), Сніжана Онуфрієва (до 53 кг), Софія Марченко (до 57 кг), Ілона Прокопевнюк (до 62 кг)

Греко-римська боротьба

  • Золото: Корюн Саградян (до 55 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг)
  • Срібло: Максим Лю (до 67 кг), Євгеній Дубовик (до 72 кг), Олег Халілов (до 77 кг), Володимир Яковлєв (до 82 кг), Ярослав Фільчаков (до 87 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг).
  • Бронза: Андрій Кулик (до 77 кг), Сеймур Мамедов (до 82 кг), Микита Політаєв (до 82 кг), Тихон Шафранський (до 97 кг)

Парвіз Насібов був визнаний найкращим борцем греко-римського стилю за підсумками турніру.

Збірна з греко-римської боротьби перемогла у загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: вільна боротьба Ілона Прокопевнюк Василь Шуптар Василь Михайлов жіноча боротьба Владлен Козлюк Ігор Никифорук Парвіз Насібов Володимир Яковлєв Микита Абрамов Олег Халілов Михайло Вишнивецький Володимир Кочанов Каміль Керимов Анастасія Алпєєва Ярослав Фільчаков Андрій Кулик Максим Лю греко-римська боротьба

Чотириразовий чемпіон Формули-1 може покинути перегони – джерело
Визначилися суперники жіночої збірної України у другому раунді відбору на Євробаскет
Українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії
Восьмеро окупантів з інвалідністю отримали звання майстрів спорту Росії
Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею
Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
