Українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії
Парвіз Насібов був визнаний найкращим борцем греко-римського стилю за підсумками турніру
Українські борці та борчині яскраво виступили на щорічному міжнародному традиційному турнірі «Dan Kolov – Nikola Petrov» у Болгарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Наша збірна була представлена у всіх 3 видах і у кожному з них здобула нагороди.
Вільна боротьба
- Золото: Василь Шуптар (до 70 кг) і Василь Михайлов (до 79 кг)
- Срібло: Роман Гуцуляк (до 57 кг), Микита Абрамов (до 61 кг), Олександр Мамрош (до 86 кг), Володимир Кочанов (до 125 кг)
- Бронза: Каміль Керимов (до 61 кг), Ігор Никифорук (до 74 кг), Богдан Олійник (до 74 кг), Мухаммед Алієв (до 92 кг)
Жіноча боротьба
- Золото: Марія Єфремова (до 53 кг) і Анастасія Алпєєва (до 76 кг)
- Срібло: Наталія Клівчуцька (до 53 кг)
- Бронза: Вікторія Слободенюк (до 50 кг), Сніжана Онуфрієва (до 53 кг), Софія Марченко (до 57 кг), Ілона Прокопевнюк (до 62 кг)
Греко-римська боротьба
- Золото: Корюн Саградян (до 55 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг)
- Срібло: Максим Лю (до 67 кг), Євгеній Дубовик (до 72 кг), Олег Халілов (до 77 кг), Володимир Яковлєв (до 82 кг), Ярослав Фільчаков (до 87 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг).
- Бронза: Андрій Кулик (до 77 кг), Сеймур Мамедов (до 82 кг), Микита Політаєв (до 82 кг), Тихон Шафранський (до 97 кг)
Парвіз Насібов був визнаний найкращим борцем греко-римського стилю за підсумками турніру.
Збірна з греко-римської боротьби перемогла у загальнокомандному заліку.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
