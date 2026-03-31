Українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії

Українські борці та борчині яскраво виступили на щорічному міжнародному традиційному турнірі «Dan Kolov – Nikola Petrov» у Болгарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Наша збірна була представлена у всіх 3 видах і у кожному з них здобула нагороди.

Вільна боротьба

Золото: Василь Шуптар (до 70 кг) і Василь Михайлов (до 79 кг)

Срібло: Роман Гуцуляк (до 57 кг), Микита Абрамов (до 61 кг), Олександр Мамрош (до 86 кг), Володимир Кочанов (до 125 кг)

Бронза: Каміль Керимов (до 61 кг), Ігор Никифорук (до 74 кг), Богдан Олійник (до 74 кг), Мухаммед Алієв (до 92 кг)

Жіноча боротьба

Золото: Марія Єфремова (до 53 кг) і Анастасія Алпєєва (до 76 кг)

Срібло: Наталія Клівчуцька (до 53 кг)

Бронза: Вікторія Слободенюк (до 50 кг), Сніжана Онуфрієва (до 53 кг), Софія Марченко (до 57 кг), Ілона Прокопевнюк (до 62 кг)

Греко-римська боротьба

Золото: Корюн Саградян (до 55 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг)

Срібло: Максим Лю (до 67 кг), Євгеній Дубовик (до 72 кг), Олег Халілов (до 77 кг), Володимир Яковлєв (до 82 кг), Ярослав Фільчаков (до 87 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг).

Бронза: Андрій Кулик (до 77 кг), Сеймур Мамедов (до 82 кг), Микита Політаєв (до 82 кг), Тихон Шафранський (до 97 кг)

Парвіз Насібов був визнаний найкращим борцем греко-римського стилю за підсумками турніру.

Збірна з греко-римської боротьби перемогла у загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце